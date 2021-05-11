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вторник, 11 мая 2021 01:35

Мир вышел на плато по заболеваемости Covid-19 - ВОЗ

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Мир вышел на плато по заболеваемости Covid-19 - ВОЗ
Коронавирусная болезнь продолжает шагать по миру. Фото: Reuters

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о выходе на плато заболеваемости и смертности от Covid-19 в мире.

Это плато "неприемлемо высокое" – за минувшую неделю было выявлено 5,4 млн случаев заболевания и почти 90 тысяч умерших, он сказал на брифинге в Женеве.

Сейчас снижение заболеваемости и смертности наблюдается в Европе, а также регионах Северной и Южной Америки, которые особенно сильно пострадали от пандемии.

При этом быстрый рост заболевших и умерших фиксируется в Юго-Восточной Азии, а особенно в Индии.

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В Индии врачи все чаще обнаруживают редкую болезнь мукормикоз у людей, перенесших Covid-19. Это грибковая инфекция, которая поражает нос, глаза и иногда мозг. Мукормикоз может приводить к потере зрения или смерти.

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