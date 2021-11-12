Мир войдет в коридор лунных затмений

Затемнения влияют не только на психоэмоциональное состояние человека, но и на физическое здоровье. Фото: pexels.com

В пятницу, 19 ноября, в 11:02 по киевскому времени в знаке Тельца начнется частичное лунное затмение. Оно откроет второй в 2021 году коридор затемнений, который продлится до 4 декабря, пока не произойдет полное затмение Солнца. Наблюдать его могут жители Северной и Южной Америки, Австралии, Тихого океана и Восточной Азии. В Украине его увидеть не удастся.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Астрологи отмечают, что особенность этого лунного затмения в том, что оно произойдет на оси Телец – Скорпион. В последующие два года на этой оси произойдет еще семь затмений. Поэтому следует обратить внимание на ситуации, возникающие в этот период – возможно, их придется проживать в следующие два года.

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Известно, что лунные затмения влияют не только на психоэмоциональное состояние человека, но и на его физическое здоровье.

В преддверии затемнения астрологи советуют завершить все незаконченные дела, отдать долги, избавиться от вредных привычек страхов, желательно не начинать ничего нового. Следует заняться домашними делами, сделать уборкой, уделить больше внимания здоровью. Лучше это время провести в кругу близких людей.

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