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понедельник, 16 июля 2018 20:23

"Мир в обмен на достоинство" - Кириченко рассказал о выборах 2019

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&quot;Мир в обмен на достоинство&quot; - Кириченко рассказал о выборах 2019
Владислав Кириченко: мы замерли у точки невозврата. Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

Украина пока не состоялась как успешное государство и нация. К сожалению, мы является примером того, как не надо делать. Нации, которые не способны генерировать критическую массу элиты, не могут состояться.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал основатель издательства "Наш Формат" Владислав Кириченко.

"У нас параллельно идет много процессов. В науке продолжаем падать. В ІТ-сфере и агробизнесе удается развиваться. Если посчитать в сумме, мы замерли у точки невозврата. Висим на тонкой нити над пропастью. Один неверный шаг - и катастрофа. Революция и война как факторы, которые могли что-то изменить, коснулись меньшинства. Большинство воспринимает их как дискомфорт, пытается отгородиться. В массе своей украинцы заняли позицию побега от очередного шанса стать нацией", - говорит он.

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Выборы 2019 покажут - состоимся мы как нация или нет, считает издатель.

"Если Юля скажет "дорогие, я вам мир принесу на тарелочке" и за нее проголосуем - это будет показательно. Нас не будет, если к власти придут люди, которые принесут мир в обмен на достоинство. Народ, не имеющий чести, не будет иметь и хлеба. Народ, который между унижением и войной выбирает первое, неизбежно получит и второе", - пояснил Владислав Кириченко.

Полное интервью с Владиславом Кириченко читайте в журнале "Країна" от 19 июля.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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