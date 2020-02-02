Мир с Россией стоил украинцам миллионы жизней

Украина не должна подчиняться России. Фото: 5 канал

Мир с Россией будет стоить Украинские миллионы жизней, как и 100 лет назад.

Тогда большинство прекратила борьбу за свою свободу и подчинилась России, говорит журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников в эфире Еспресо.TV.

"Тогда большинство общества решила прекратить дальнейшую вооруженную борьбу с российским агрессором, что впоследствии вылилось в коллективизацию, вывоз в Сибирь, заключения в ГУЛАГе, Голодомор, массовые расстрелы и потери во Второй мировой и Афганской войнах", - говорит он.

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Вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня. Убили женщину-врача. Боевики вели обстрелы позиций украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.