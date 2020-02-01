Боевики на Донбассе 14 раз обстреляли украинских военных: один погибший

На Донбассе продолжаются обстрелы. Фото: Укринформ

Вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня. Убили женщину-врача.

Боевики вели обстрелы позиций украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" противник осуществил шесть обстрелов. Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич".

"На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения", - говорится в сообщении.

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