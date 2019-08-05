"Мир не может сочувствовать долго" - рассказали, как нужно изменить отношения с Европой

Максим Стриха: Путин умело сыграл на Сирии, увеличении количества беженцев, покупке европейских элит. Фото: Тарас Подолян

Украина должна выстраивать отношения с европейскими странами без иллюзий. Прагматичнее.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал ученый, заместитель министра образования и науки Максим Стриха.

"Нужно говорить не как страна, которая чего-то хочет, с государством, которое может дать. Надо быть наравне. Ранее мы акцентировали внимание на войне и наших потерях. Я сам на встречах с европейцами все время подчеркивал: с оккупированных территорий перемещено 27 вузов и научных учреждений, беженцами стали 12 000 преподавателей и ученых. Но Европа, к сожалению, привыкла к этому. Люди не могут сочувствовать долго. Запад получил внутренние проблемы. Путин умело сыграл на Сирии, увеличении количества беженцев, покупке европейских элит", - объясняет он.

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Старая Европа напугана результатам расширение, считает эксперт.

"Не знает, как интегрировать мигрантов. Интеллектуальные элиты понимают, что Украина - часть Европы. Но они не управляют странами. Мир захлестнула волна популизма. Правят бал те, кто создает контент для телевизора", - добавляет Максим Стриха.

Полное интервью с Максимом Стрихой читайте в журнале "Країна" от 8 августа.