Мир на российских условиях приведет к еще большей войны в будущем - Кулык

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
1 Просмотров: 531
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 594
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 9162
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 927
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1044
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5121
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1872
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1062
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1035
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3699
Фото
Все фото
1
3
8
9
5
Жители холодных квартир перекрыли проспект
Жители холодных квартир перекрыли проспект
Неизвестный выгуливал леопарда посреди города
Неизвестный выгуливал леопарда посреди города
Как готовятся украинские военные водолазы - подборка фото
Как готовятся украинские военные водолазы - подборка фото
В центре Львова открыли для посетителей здание XVI века
В центре Львова открыли для посетителей здание XVI века
Если соседи против, нельзя завести собаку или кошку - украинка рассказала о жизни в Германии
Если соседи против, нельзя завести собаку или кошку - украинка рассказала о жизни в Германии
Видео
Все видео
Работники Укрзализныци майнили криптовалюту на работе
Работники Укрзализныци майнили криптовалюту на работе
На Киевщине застройщик ЖК "Чайка" шантажирует жителей отключением тепла - СМИ
На Киевщине застройщик ЖК "Чайка" шантажирует жителей отключением тепла - СМИ
"Мне можно": преподаватель курил и оскорблял студентов на паре
"Мне можно": преподаватель курил и оскорблял студентов на паре
"Слуга народа" попал в скандал с сигаретами
"Слуга народа" попал в скандал с сигаретами
"Квартальщики" не поймут: диссидент рассказал о жизни в бедности
"Квартальщики" не поймут: диссидент рассказал о жизни в бедности
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1035
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1368
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 990
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3987
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2151
Колонка
16 ноября 2019
Просмотров: 198
Сімейні цінності
"Він сказав: погоджуйся на те, що даю, або залишишся із тисячею гривень аліментів. Не пожалію грошей – найму найдорожчого адвоката", – ...
суббота, 16 ноября 2019 20:23

Мир на российских условиях приведет к еще большей войны в будущем - Кулык

1 Комментировать
Мир на российских условиях приведет к еще большей войны в будущем - Кулык
Роман Кулык: Стоит работать над усилением украинских институтов и распространением украинской культуры и идентичности на эти территории. Фото: Тарас Подолян

По возвращении оккупированных территорий встанет вопрос об их реинтеграции. Должны быть к этому готовы.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит офицер резерва Вооруженных сил Роман Кулык.

"Люди, которые воевали в вооруженных формированиях должны понести уголовную ответственность за военные преступления и участие в террористических организациях. Люди, которые получили российские паспорта или подали заявки на них, а это около 30 и 60 тысяч соответственно, не имеют морального права жить в Украине и должны выехать в РФ. Как и все недовольные восстановлением суверенитета Украины над оккупированными территориями", - считает эксперт.

На Донбассе есть проукраинские граждане и они должны быть в приоритете, отмечает Роман Кулык.

"Но после освобождения оккупированных территорий они будут иметь ровно те же права и систему управления, как остальные области, без особых статусов. Стоит работать над усилением украинских институтов и распространением украинской культуры и идентичности на эти территории. Это украинизация и декоммунизация, в
дальнейшем - деимпериализация. Полное уничтожение остатков "русского мира", который служил идеологической базой для российского вторжения. Распространение закрепленной на центральных территориях украинской идентичности на восток и юг. Без нее - целостной и максимально простой - не будет, что предложить жителям Донбасса вместо российской имперской матрицы", - объясняет он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "У России есть слабые точки, куда мы должны бить" - офицер о возвращении оккупированных территорий

По словам Романа Кулыка, надо говорить о мире только на украинском условиях.

"Мир на российских - лишь приведет к еще большей войны. Возможно, отложенной на 5-15 лет, но какая разница? Лучше продолжать борьбу с нынешних сильных позиций, чем спустя годы снова идти по кругу. Или переложить ответственность на следующие поколения. Это не стоит нации, которая считает себя взрослой и показала, что способна бороться за свою государственность", - добавляет офицер.

Полное интервью с Романом Кулыком читайте в журнала "Країна" от 14 ноября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мир на российских условиях приведет к еще большей войны в будущем - Кулык». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
ноября

Первыми изобретение братьев Люмьер увидели профессоры

Самое читаемое
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
27
 Просмотров: 113445
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
6
 2 Просмотров: 43488
Где заканчивается человечность: показали впечатляющую дружбу животных и людей
Где заканчивается человечность: показали впечатляющую дружбу животных и людей
32
 Просмотров: 32212
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
 Просмотров: 9171
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
14
 Просмотров: 8622
Общество
В чем подозревают задержанного председателя Укрэксимбанка Гриценко
В чем подозревают задержанного председателя Укрэксимбанка Гриценко Просмотров: 252
Военные получили модернизированный самолет Ан-26
Военные получили модернизированный самолет Ан-26 Просмотров: 189
Жители холодных квартир перекрыли проспект
Жители холодных квартир перекрыли проспект
1
 Просмотров: 540
Стало известно, что случилось с головой Укрэксимбанка Гриценко
Стало известно, что случилось с головой Укрэксимбанка Гриценко Просмотров: 1260
Из могилы похитили тело священника
Из могилы похитили тело священника Просмотров: 1404
Больше всего комментируют
6
"Слуга народа" выгнала двух нардепов из фракции
4
Шок контент: жители ЛНР украли скамейку с восстановленного моста в Станице Луганской
3
Вятрович пришел в Раду
2
Вьятровича зарегистрировали народным депутатом
2
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
Голосов: 47019
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua