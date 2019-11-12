Мир на российских условиях приведет к еще большей войны в будущем - Кулык

Роман Кулык: Стоит работать над усилением украинских институтов и распространением украинской культуры и идентичности на эти территории. Фото: Тарас Подолян

По возвращении оккупированных территорий встанет вопрос об их реинтеграции. Должны быть к этому готовы.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит офицер резерва Вооруженных сил Роман Кулык.

"Люди, которые воевали в вооруженных формированиях должны понести уголовную ответственность за военные преступления и участие в террористических организациях. Люди, которые получили российские паспорта или подали заявки на них, а это около 30 и 60 тысяч соответственно, не имеют морального права жить в Украине и должны выехать в РФ. Как и все недовольные восстановлением суверенитета Украины над оккупированными территориями", - считает эксперт.

На Донбассе есть проукраинские граждане и они должны быть в приоритете, отмечает Роман Кулык.

"Но после освобождения оккупированных территорий они будут иметь ровно те же права и систему управления, как остальные области, без особых статусов. Стоит работать над усилением украинских институтов и распространением украинской культуры и идентичности на эти территории. Это украинизация и декоммунизация, в

дальнейшем - деимпериализация. Полное уничтожение остатков "русского мира", который служил идеологической базой для российского вторжения. Распространение закрепленной на центральных территориях украинской идентичности на восток и юг. Без нее - целостной и максимально простой - не будет, что предложить жителям Донбасса вместо российской имперской матрицы", - объясняет он.

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По словам Романа Кулыка, надо говорить о мире только на украинском условиях.

"Мир на российских - лишь приведет к еще большей войны. Возможно, отложенной на 5-15 лет, но какая разница? Лучше продолжать борьбу с нынешних сильных позиций, чем спустя годы снова идти по кругу. Или переложить ответственность на следующие поколения. Это не стоит нации, которая считает себя взрослой и показала, что способна бороться за свою государственность", - добавляет офицер.

Полное интервью с Романом Кулыком читайте в журнала "Країна" от 14 ноября.