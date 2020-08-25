Минздрав сообщил, кто из школьников пройдет медосмотр без консилиума

Для первоклассников сохранили требование проходить медосмотр перед началом учебного года. Фото: pixabay.com

В этом году медосмотр у большого количества врачей будут проходить только ученики 4-9 классов. Остальные смогут получить справку у семейного педиатра.

Об этом на брифинге 25 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Эти изменения приняли из-за эпидситуации в стране, чтобы предотвратить скопление людей в больницах в начале и в конце учебного года. Минздрав уже уведомил о них Министерство образования и науки.

Для первоклассников сохранили требование проходить медосмотр перед началом учебного года. Остальным школьникам не обязательно делать это в сентябре.

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Не все дети пойдут в школу 1 сентября. Регионы со средним и минимальным риском перейдут на комбинированное обучение.