Минздрав разрешил выдачу бумажных больничных в отдельных случаях

Министерство здравоохранения разрешило выдавать бумажные больничные в четырех случаях до 1 мая 2022 года.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
"Министерство разработало проект приказа "О внесении изменений в некоторые приказы Минздрава" относительно медицинских выводов о временной нетрудоспособности и электронных больничных. Бумажные листки нетрудоспособности в четырех исключительных случаях продолжат выдавать до 1 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
Врачи смогут выписывать бумажные больничные, если:
1. Следует продлить или закрыть листок нетрудоспособности, выданный в бумажной форме до 1 октября 2021 года.
2. Истек семидневный срок, в течение которого врач может внести изменения в медицинское заключение о временной нетрудоспособности в электронной системе здравоохранения.
"В таком случае решение о выдаче листка нетрудоспособности принимает врачебно-консультативная комиссия заведения здравоохранения, а в ее отсутствие - главный врач заведения", - подчеркнули в Минздраве.
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3. Идет усыновление ребенка в течение двух месяцев с даты его рождения, указанного в свидетельстве о рождении.
"Листок нетрудоспособности выдается на основании решения суда об усыновлении и свидетельстве о рождении", - пояснили в ведомстве.
4. Возникли технические проблемы с передачей данных, что приводит к невозможности формирования электронного листа нетрудоспособности в течение семи дней с даты создания медицинского заключения о временной нетрудоспособности к устранению таких проблем.
Факт неподключения здравоохранения к электронной системе здравоохранения не является основанием для выдачи бумажных больничных.
1 октября 2021 года в Украине началась реформа электронных больничных. Что нужно знать о нововведении - по ссылке.
По состоянию на середину января этого года с начала реформы электронных листков нетрудоспособности украинцы более 4,5 млн раз воспользовались новой услугой.
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