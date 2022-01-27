Минздрав разрешил выдачу бумажных больничных в отдельных случаях

Переходный период был установлен до 1 мая 2022 года. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения разрешило выдавать бумажные больничные в четырех случаях до 1 мая 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Министерство разработало проект приказа "О внесении изменений в некоторые приказы Минздрава" относительно медицинских выводов о временной нетрудоспособности и электронных больничных. Бумажные листки нетрудоспособности в четырех исключительных случаях продолжат выдавать до 1 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

Врачи смогут выписывать бумажные больничные, если:

1. Следует продлить или закрыть листок нетрудоспособности, выданный в бумажной форме до 1 октября 2021 года.

2. Истек семидневный срок, в течение которого врач может внести изменения в медицинское заключение о временной нетрудоспособности в электронной системе здравоохранения.

"В таком случае решение о выдаче листка нетрудоспособности принимает врачебно-консультативная комиссия заведения здравоохранения, а в ее отсутствие - главный врач заведения", - подчеркнули в Минздраве.

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3. Идет усыновление ребенка в течение двух месяцев с даты его рождения, указанного в свидетельстве о рождении.

"Листок нетрудоспособности выдается на основании решения суда об усыновлении и свидетельстве о рождении", - пояснили в ведомстве.

4. Возникли технические проблемы с передачей данных, что приводит к невозможности формирования электронного листа нетрудоспособности в течение семи дней с даты создания медицинского заключения о временной нетрудоспособности к устранению таких проблем.

Факт неподключения здравоохранения к электронной системе здравоохранения не является основанием для выдачи бумажных больничных.

1 октября 2021 года в Украине началась реформа электронных больничных. Что нужно знать о нововведении - по ссылке. По состоянию на середину января этого года с начала реформы электронных листков нетрудоспособности украинцы более 4,5 млн раз воспользовались новой услугой.