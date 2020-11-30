Минздрав не планирует продолжать карантин выходного дня - Степанов

 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 459
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 243
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1962
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 792
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2664
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 738
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1809
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6867
Фото
Все фото
9
4
7
6
9
Из России пытались незаконно переправить Covid-тесты
Из России пытались незаконно переправить Covid-тесты
Будут судить банду чиновников, которая рейдернула предприятие и требовала за него 13,5 млн
Будут судить банду чиновников, которая рейдернула предприятие и требовала за него 13,5 млн
Возле здания Зеленского установят каток
Возле здания Зеленского установят каток
&quot;На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила&quot; - о переезде на Шри-Ланку
"На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила" - о переезде на Шри-Ланку
&quot;Жить на социальную помощь бывает выгоднее, чем работать&quot; - украинка о жизни во Франции
"Жить на социальную помощь бывает выгоднее, чем работать" - украинка о жизни во Франции
Видео
Все видео
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
Потапа упрекнули, что он собирается петь с фанаткой Путина, которая топчется в оккупированном Крыму. Он попытался отшутиться
Потапа упрекнули, что он собирается петь с фанаткой Путина, которая топчется в оккупированном Крыму. Он попытался отшутиться
В Украине резко снизилась статистика по коронавирусу
В Украине резко снизилась статистика по коронавирусу
Карантинная афера: в сети предлагают компенсации от государства
Карантинная афера: в сети предлагают компенсации от государства
87-я годовщина Голодомора: сегодня вспоминают жертв геноцида украинцев
87-я годовщина Голодомора: сегодня вспоминают жертв геноцида украинцев
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 459
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1449
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 1053
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
Просмотров: 180
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 423
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
29 ноября 2020
1 Просмотров: 765
Підлаштувався
– Жизнь сложилась так, что пришлось перейти на русский, – говорить В'ячеслав. Два роки тому знайомий із невеликого села на ...
понедельник, 30 ноября 2020 19:29

Минздрав не планирует продолжать карантин выходного дня - Степанов

  Комментировать
Минздрав не планирует продолжать карантин выходного дня - Степанов
В Минздраве не планируют продолжать карантин выходного дня. Фото: Pravda.com

Министерство здравоохранения Украины не намерено продолжать карантин выходного дня.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".

"У нас инкубационный период составляет от 14 до 21 дня. В середине этой недели мы будем в состоянии дать предварительные результаты карантина выходного дня. Но напомню, что первые выходные прошли, когда практически не придерживались карантина выходного дня", - заявил он.

По словам министра, уже видна тенденция к уменьшению динамики заражения коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Львов не будет вводить локдаун

Также Степанов ответил на вопрос - будут ли продолжать карантин выходного дня.

"Не думаю, что мы будем подавать такое предложение", - сказал Степанов.

До 20 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки могут фиксировать в Украине в 1-й половине декабря. Такой прогноз сделали ученые мирового центра данных КПИ совместно с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Минздрав не планирует продолжать карантин выходного дня - Степанов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Актриса без ноги имела более 2 тысячи любовников

Начали выпускать популярный автомобиль эпохи джипов

Выпустили альбом, рассказывающий об изоляции человека

На Кубке мира-86 Линекер играл со сломанной рукой

Метеорит ударил женщину

"Убивать без всякого милосердия'' - в России армию настроили идти на Киев

Нашли клад, на который претендуют четыре страны

Самое читаемое
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС Просмотров: 18864
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
4
 Просмотров: 16101
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
 Просмотров: 10566
&quot;На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила&quot; - о переезде на Шри-Ланку
"На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила" - о переезде на Шри-Ланку
6
 Просмотров: 8820
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами Просмотров: 7677
Общество
"Наличие средств в коронавирусном фонде не спасает" - эксперт об увеличении количества больных на COVID-19
"Наличие средств в коронавирусном фонде не спасает" - эксперт об увеличении количества больных на COVID-19
 1 Просмотров: 72
Из России пытались незаконно переправить Covid-тесты
Из России пытались незаконно переправить Covid-тесты
9
 1 Просмотров: 135
Украинские военные сбили беспилотник боевиков
Украинские военные сбили беспилотник боевиков Просмотров: 135
"В душе очень много печали и горя" - молодой маме с тремя детьми нужна помощь на жилье в селе
"В душе очень много печали и горя" - молодой маме с тремя детьми нужна помощь на жилье в селе
 Просмотров: 81
Когда Венецианская комиссия даст заключение по КСУ
Когда Венецианская комиссия даст заключение по КСУ Просмотров: 45
Больше всего комментируют
27
Наши позиции в войне с РФ сейчас слабее, чем в 2014 году - ветеран
8
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
5
Байден пригласил Тихановскую на встречу
4
"Коней на переправе не меняют" - что в "Слуге народа" говорят об отставке министра Степанова
3
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
Голосов: 54128
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть