Минздрав не планирует продолжать карантин выходного дня - Степанов

В Минздраве не планируют продолжать карантин выходного дня. Фото: Pravda.com

Министерство здравоохранения Украины не намерено продолжать карантин выходного дня.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".

"У нас инкубационный период составляет от 14 до 21 дня. В середине этой недели мы будем в состоянии дать предварительные результаты карантина выходного дня. Но напомню, что первые выходные прошли, когда практически не придерживались карантина выходного дня", - заявил он.

По словам министра, уже видна тенденция к уменьшению динамики заражения коронавирусом.

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Также Степанов ответил на вопрос - будут ли продолжать карантин выходного дня.

"Не думаю, что мы будем подавать такое предложение", - сказал Степанов.

До 20 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки могут фиксировать в Украине в 1-й половине декабря. Такой прогноз сделали ученые мирового центра данных КПИ совместно с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней.