Минздрав не исключает, что понадобится третья доза ковид вакцины

Украинские иммунологи рассмотрят вопрос о необходимости прививки третьей дозой вакцины от коронавируса.
Решение будет принято примерно через две недели. Об этом заявил председатель НТГЕИ Федор Лапий в эфире программы "Обратный отсчет".
Эксперты рассмотрят возможность вакцинации детей от 12 лет и лиц из группы риска.
Перерыв между двумя дозами должен быть около 6 месяцев, напомнил Лапий.
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В Украине сейчас достаточно вакцины, чтобы вакцинировать все взрослое население.
В Украине планируют повторить прививку граждан против коронавируса через год после полного курса вакцинации.
Сейчас идут дискуссии, как ревакцинировать населения. Есть несколько заявлений фармкомпаний о том, что третья доза дает больший иммунный ответ.
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