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вторник, 14 сентября 2021 04:31

Минздрав не исключает, что понадобится третья доза ковид вакцины

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Минздрав не исключает, что понадобится третья доза ковид вакцины
В Украине достаточно вакцины, чтобы вакцинировать все взрослое население. Фото: Reuters

Украинские иммунологи рассмотрят вопрос о необходимости прививки третьей дозой вакцины от коронавируса.

Решение будет принято примерно через две недели. Об этом заявил председатель НТГЕИ Федор Лапий в эфире программы "Обратный отсчет".

Эксперты рассмотрят возможность вакцинации детей от 12 лет и лиц из группы риска.

Перерыв между двумя дозами должен быть около 6 месяцев, напомнил Лапий.

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В Украине сейчас достаточно вакцины, чтобы вакцинировать все взрослое население.

В Украине планируют повторить прививку граждан против коронавируса через год после полного курса вакцинации.

Сейчас идут дискуссии, как ревакцинировать населения. Есть несколько заявлений фармкомпаний о том, что третья доза дает больший иммунный ответ.

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