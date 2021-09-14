Минздрав не исключает, что понадобится третья доза ковид вакцины

В Украине достаточно вакцины, чтобы вакцинировать все взрослое население. Фото: Reuters

Украинские иммунологи рассмотрят вопрос о необходимости прививки третьей дозой вакцины от коронавируса.

Решение будет принято примерно через две недели. Об этом заявил председатель НТГЕИ Федор Лапий в эфире программы "Обратный отсчет".

Эксперты рассмотрят возможность вакцинации детей от 12 лет и лиц из группы риска.

Перерыв между двумя дозами должен быть около 6 месяцев, напомнил Лапий.

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В Украине сейчас достаточно вакцины, чтобы вакцинировать все взрослое население.

В Украине планируют повторить прививку граждан против коронавируса через год после полного курса вакцинации. Сейчас идут дискуссии, как ревакцинировать населения. Есть несколько заявлений фармкомпаний о том, что третья доза дает больший иммунный ответ.