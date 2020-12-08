Минздрав купит еще 1,2 млн тестов на Covid-19 для украинцев

МЗ докупит еще тестов на коронавирус. Фото: Reuters

Украина закупит 1,2 миллиона ПЦР-тестов для диагностики коронавирусной инфекции.

"Вместе с аналогичным количеством (1,2 млн) наборов для автоматической экстракции вирусной РНК, закупаемых в рамках соглашения с World Health Organization Ukraine, мы улучшаем возможности тестирования больных с подозрением на Covid-19 в лабораторных центрах всех регионов Украины", - сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, сообщает пресс-служба МОЗ.

Тесты будут закупяться в рамках нового соглашения Министерства здравоохранения и UNICEF Ukraine

Соответствующее соглашение было подписано в рамках проекту с World Bank Ukraine "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

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Напомним, в Украине по состоянию на 7 декабря лабораторно подтверждено 821947 случаев коронавирусной болезни, из них за сутки - 8641.