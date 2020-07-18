Минздрав инициирует кадровые изменения в на Львовщине

Степанов готовит представление относительно кадровых решений на Львовщине после проверки МОЗ. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения Украины готовит представление относительно кадровых решений на Львовщине, поскольку проверка области показала, что замечания, предоставленные МЗ, не исправили.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, 18 июля.

Он отметил, что в прошлом месяце он посетил Львовскую область, которая в течение длительного времени лидирует по количеству новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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"У нас была жесткая конструктивный разговор по всем проблемным вопросам. Были поставлены соответствующие задачи по исправлению ситуации, был дан соответствующий срок. По истечению этого срока, прошел месяц, мною была отправлена ​​соответствующая комиссия Минздрава, которую возглавил один из руководителей структурного подразделения. Они вернулись , показали мне результаты проверки. Сейчас готовится представление о кадровых решений во Львовской области. Могу сказать, что многое не просто не было исправлено, но даже не обратили внимание на исправление этих ситуаций. Поэтому будет сделано соответствующее представление об освобождении тех или иных людей уже непосредственно руководством Львовской ОГА ", - рассказал министр.

В июне 2020 Степанов совершил рабочую поездку во Львовскую область в связи со стремительным увеличением там количества случаев заболевания коронавирусной болезни, а также ростом числа госпитализированных. После визита министр заявил, что ситуация в регионе требует от Минздрава принятия ряда срочных решений. В частности, было анонсировано кадровые изменения и поставлена ​​задача увеличить количество тестирований на коронавирус.