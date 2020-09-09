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среда, 09 сентября 2020 13:09

Минздрав допускает введение красной зоны по всей Украине

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Минздрав допускает введение красной зоны по всей Украине
В офисе президента связывают нарушение карантина в регионах красной зоны с приближением местных выборов. Фото: pexels.com

В Минздраве не исключают возможности введения красной зоны по всей Украине. Это возможно при ухудшении эпидситуации.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Чтобы сдержать рост заболеваемости, не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим красной зоны для всей страны. Ведь здоровье нации - главный его приоритет", - добавили в ведомстве.

В Офисе президента связывают нарушение карантина в регионах красной зоны с приближением местных выборов.

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За последние сутки в Украине обнаружили 2551 нового больного коронавирусом.

Всего с начала эпидемии в стране, по состоянию на утро 9 сентября, имеем 143 030 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2979 – летальные. 45 пациентов умерли за последние сутки.

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