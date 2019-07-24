"Минск" выполнить невозможно - Сергей Гармаш

Журналист Сергей Гармаш: Соглашения были положительным фактором 2015 году Фото: Сергей Старостенко

Минские соглашения не могут остановить войну.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит журналист Сергей Гармаш.

"Они никогда не будут выполнены. Не названы даже стороны, которые должны их соблюдать. Москва не признает себя стороной. "ДНР" и "ЛНР" там не фигурируют. Это, мол, отдельные районы Украины", - говорит журналист.

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"Соглашения были положительным фактором 2015 году. Мы должны были пойти на уступки, чтобы избежать дальнейшего наступления. Сегодня это лишь возможность деэскалации. Ни войны, ни мира. В соглашении есть 10-й пункт: все иностранные войска должны быть выведены с территории Украины. Для нас Крым - Украина, для России - нет. Хотя бы потому "Минск" выполнить невозможно", - уверен Гармаш.

Полное интервью с Сергеем Гармашем читайте в журнале "Країна" от 25 июня.