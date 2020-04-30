Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком

"Всеукраинская школа онлайн" вместо урока с темой "Российская агрессия против Украины" показала урок с боксером Александром Усиком о научно-технологической революции.
В расписании для 11 класса на сайте Министерства образования и науки указано, что в рамках предмета "Всемирная история" будет изложено тему "Агрессия России против Украины в 2014 году. Российско-украинская война".
Однако на официальном канале Министерства образования и науки в Ютуб вместо объявленного урока вышел другой, сообщает "Радіо Свобода"
За несколько часов Министерство в ответ на запрос журналистов объяснило замену урока техническими нюансами.
"После съемки каждый урок проходит несколько степеней экспертизы, а также сложный процесс монтажной работы. Поскольку урок, заявленный в расписании, не был технически подготовлен к трансляции, к сожалению, пришлось предоставить для эфира другой урок", - заявили в ведомстве.
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Министерство обещает, что урок истории на тему российской агрессии в Украине выйдет позже. Правда, ведомство не уточнило, когда именно.
"Занятия на тему российско-украинской войны обязательно будет в эфире телеканалов, транслирующих "Всеукраинскую школу онлайн" для 11 класса, а также на YouТube-канале МОН после его подготовки в эфир", - заявили в Министерстве.
Боксер Александр Усик давал интервью "регионалке" Елене Бондаренко, которая в свое время голосовала за "законы 16 января". Там критиковал декоммунизацию.
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