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пятница, 25 февраля 2022 12:08

Спецтема: Напад Росії на Україну

Минобороны призывает распространять факты преступлений войск РФ против Украины

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Минобороны призывает распространять факты преступлений войск РФ против Украины
Российские войска обстреливают мирные города. Фото: t.me/KlymenkoTime

Граждан Украины призывают распространять в соцсетях информацию о любых враждебных действиях военных Российской Федерации.

Данные необходимо брать только с официальных страниц украинских ведомств, заявил 25 февраля министр обороны Алексей Резников.

"Берите эти факты и распространяйте их через соцсети. В частности среди российских пользователей. Чтобы граждане РФ видели, что они поддерживают. Важно распространить упомянутые факте в итальянском, немецком и венгерском медиапространстве, а также среди журналистов и должностных лиц стран Европы. Все, кто знает соответствующие языки, вы - наше оружие", - написал он.

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Российские войска обстреливают мирные города, убивают женщин и детей, а "все, кто молчит, становятся сообщниками убийц". Доказательства преступлений российских оккупационных войск публикуются на официальных ресурсах и страницах в соцсетях: Министерства обороны, ВСУ, Министерства внутренних дел, Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и других органах власти и самоуправления.

"Нам уже удалось сломать планы российских оккупантов. Теперь важно уничтожить мрак лжи, который сеет Кремль. Это станет концом серийного убийцы и насильника, который атакует соседей. А те, кто мешает Украине бороться или блокирует санкции против государства-убийцы - загрязняют свои руки кровью невинных людей", - подчеркнул Резников.

Минобороны приняло решение привлекать к Силам ТрО патриотов в возрасте свыше 60 лет, которые морально и физически готовы сопротивляться и побеждать врага. В Киеве уже раздали более 18 тыс. автоматов. Оружие продолжают раздаваться.

"Вскоре мы получим дополнительное усиление в виде современного оружия и других ресурсов от наших партнеров", - добавил министр.

Во время российского вторжения в Украину владельцев веб-камеру столицы и вне ее призывают не выкладывать в Сеть видео. Украинцев призывают не помогать врагу получать информацию о наших военных.

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