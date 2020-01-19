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понедельник, 20 января 2020 00:00

Министр юстиции без предупреждения нагрянул в Лукьяновское СИЗО

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Министр юстиции без предупреждения нагрянул в Лукьяновское СИЗО
Лукьяновское СИЗО посетил министр юстиции. Фото: Фейсбук

Министр юстиции Украины Денис Малюська со своим заместителем Виталием Василиком 19 января без предупреждения побывали в Лукьяновском следственном изоляторе временного содержания.

"Условия в разных зданиях/камерах СИЗО разные. Более того, камеры в плачевном состоянии наполнены полностью, при этом камеры существенно лучшего уровня часто пустые. Поручил немедленно разработать четкие и понятные правила размещения заключенных", — написал Малюська в Facebook.

По словам министра, их с заместителем поразила, прежде всего, большая концентрация людей, содержащихся в СИЗО длительное время без приговора суда.

Министр обратил внимание на необходимость улучшения вентиляции в зданиях СИЗО, где сырость разрушает стены. Зато отопление в СИЗО есть.

"На момент моего приезда топили даже заброшенное и неиспользуемое здание с разбитыми окнами, поврежденную в результате пожара (получили указание немедленно прекратить трату ресурсов)", — отметил Малюська.

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Ранее в Киевском следственном изоляторе выявили ряд существенных нарушений требований законодательства в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу. Среди заключенных есть конфликты, которые могут привести к тяжелым последствиям, в частности к массовым беспорядкам.

Мониторинговый визит в государственное учреждение провели работники Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека совместно с представителями общественной организации "Украинский центр предотвращения пыток"

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