Министр внутренних дел рассказал, как поднять зарплаты патрульным

В Украине в разных регионах не хватает от 10 до 30% полицейских.

Из-за нехватки кадров, нагрузка на одного полицейского достаточно высока. Так если традиционно после суточного дежурства работник должен трое суток отдыхать, то сейчас полицейскому удается отдохнуть только двое суток. Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

Министр также подчеркнул, что уровень жизни патрульных отличается, например, в Черкасской или Хмельницкой областях – от Киева, Львова или Одессы.

"Конечно, мы понимаем, что их зарплаты примерно одинаковы, но уровень жизни совсем иной", – сказал Монастырский.

Одним из способов увеличения зарплаты патрульным, по словам министра, может стать привлечение средств, полученных в результате борьбы с минимизацией поступлений в госбюджет из-за невыплаченных акцизов за алкоголь, табак и горючее.

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"Мы сможем поднять поступления в государственный бюджет, реальные поступления и таким образом можно будет поднять зарплату патрульному полицейскому, пограничнику, спасателю", – добавил министр.

Монастырский подчеркнул, что это можно будет сделать уже в первом квартале следующего года.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что сотрудникам полиции планируется дать возможность подрабатывать в нерабочее время, например в охране.