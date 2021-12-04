Министр внутренних дел рассказал, как поднять зарплаты патрульным

 
Ексклюзивы
1/5
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 414
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 2241
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
1 Просмотров: 549
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее интервью погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее интервью погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 729
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 1008
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 855
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1359
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Просмотров: 1953
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
Просмотров: 261
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
Просмотров: 3078
Фото
Все фото
17
7
7
9
5
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Украинские пехотинцы готовятся к многонациональным учениям в Германии
Украинские пехотинцы готовятся к многонациональным учениям в Германии
Артиллерия ВСУ отбила &quot;вражескую атаку&quot; вблизи админграницы с Крымом
Артиллерия ВСУ отбила "вражескую атаку" вблизи админграницы с Крымом
Показали снос завода &quot;Арсенал&quot; в столице
Показали снос завода "Арсенал" в столице
В Одесской области построили туалет за 3 млн бюджетных гривен
В Одесской области построили туалет за 3 млн бюджетных гривен
Видео
Все видео
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее интервью погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее интервью погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Организатор "голодной тусы" после истерики попал в больницу
Организатор "голодной тусы" после истерики попал в больницу
Организатор "Голодной тусы" истерикой отреагировал на смерть Славитича
Организатор "Голодной тусы" истерикой отреагировал на смерть Славитича
По сети распространяется масштабный челлендж благодарности воинам ВСУ – как принять участие
По сети распространяется масштабный челлендж благодарности воинам ВСУ – как принять участие
Карпаты засыпает снегом - намело по пояс
Карпаты засыпает снегом - намело по пояс
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
Просмотров: 4275
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 819
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2385
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3384
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 900
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
03 декабря 2021
Просмотров: 351
Потяг за розкладом
У думці спливли слова анекдоту. Давнього, ще радянського, бо й як йому було не спливти. За останній місяць я вкотре мав справу із залізницею і весь ...
суббота, 04 декабря 2021 12:33

Министр внутренних дел рассказал, как поднять зарплаты патрульным

  Комментировать
Министр внутренних дел рассказал, как поднять зарплаты патрульным

В Украине в разных регионах не хватает от 10 до 30% полицейских.

Из-за нехватки кадров, нагрузка на одного полицейского достаточно высока. Так если традиционно после суточного дежурства работник должен трое суток отдыхать, то сейчас полицейскому удается отдохнуть только двое суток. Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

Министр также подчеркнул, что уровень жизни патрульных отличается, например, в Черкасской или Хмельницкой областях – от Киева, Львова или Одессы.

"Конечно, мы понимаем, что их зарплаты примерно одинаковы, но уровень жизни совсем иной", – сказал Монастырский.

Одним из способов увеличения зарплаты патрульным, по словам министра, может стать привлечение средств, полученных в результате борьбы с минимизацией поступлений в госбюджет из-за невыплаченных акцизов за алкоголь, табак и горючее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В госбюджет-2022 заложили повышение зарплат для медиков

"Мы сможем поднять поступления в государственный бюджет, реальные поступления и таким образом можно будет поднять зарплату патрульному полицейскому, пограничнику, спасателю", – добавил министр.

Монастырский подчеркнул, что это можно будет сделать уже в первом квартале следующего года.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что сотрудникам полиции планируется дать возможность подрабатывать в нерабочее время, например в охране.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Министр внутренних дел рассказал, как поднять зарплаты патрульным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
декабря

Наполеон отменил инквизицию

Самое читаемое
Шевченко может закончить тренерскую карьеру
Шевченко может закончить тренерскую карьеру
 Просмотров: 96143
Домохозяйка на Infiniti: мать Николая Харьковского шокировала правдой о семье
Домохозяйка на Infiniti: мать Николая Харьковского шокировала правдой о семье Просмотров: 16227
Ахметов был на дне рождения Шустера, тост был потрясающий - Комаровский
Ахметов был на дне рождения Шустера, тост был потрясающий - Комаровский Просмотров: 9684
В Офисе Зеленского есть кроты – разведчик назвал фамилии
В Офисе Зеленского есть кроты – разведчик назвал фамилии 5 Просмотров: 8937
Гулять так гулять: правительство решило дать больше на &quot;вовину тысячу&quot;
Гулять так гулять: правительство решило дать больше на "вовину тысячу" Просмотров: 7875
Общество
Непогода обесточила 130 населенных пунктов в двух областях
Непогода обесточила 130 населенных пунктов в двух областях Просмотров: 45
Боевики применили запрещенное вооружение на Донбассе
Боевики применили запрещенное вооружение на Донбассе Просмотров: 180
Коронавирус в Украине: сообщили новую статистику
Коронавирус в Украине: сообщили новую статистику Просмотров: 819
При Зеленском к власти в Одессе вернулся бывший лидер сепаратистов
При Зеленском к власти в Одессе вернулся бывший лидер сепаратистов
 1 Просмотров: 1512
Гороскоп на выходные: как солнечное затмение будет влиять на наши судьбы и финансы
Гороскоп на выходные: как солнечное затмение будет влиять на наши судьбы и финансы
 Просмотров: 2322
Больше всего комментируют
10
С совершеннолетием украинцы будут получать по $10-20 тыс. - Арахамия
5
В Офисе Зеленского есть кроты – разведчик назвал фамилии
3
Цемаха похитили дерзко и профессионально: экс-разведчик рассказал подробности захвата террориста
2
Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на книги
2
Организатор "Голодной тусы" истерикой отреагировал на смерть Славитича
Голосов: 57698
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть