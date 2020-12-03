Министр обороны заявил о готовности увеличивать взносы в операции НАТО

Украина первой среди стран-партнеров НАТО присоединились к Силам реагирования НАТО (NRF), а еще с 2010 года подразделения ВСУ дежурят в Силах реагирования НАТО. Фото: pixabay

Увеличить национальные вклади в операции НАТО готовы Вооруженные силы Украины.

Также ВСУ готовы привлекаться к планированию операций Альянса по урегулированию кризисов на ранних этапах, заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время брифинга для послов, военных атташе стран НАТО и представителей офиса НАТО в Украине.

По словам министра, Украина развивает практическое сотрудничество в рамках Программы расширенных возможностей НАТО (EOP), стремится увеличить свой вклад в деятельность НАТО и достичь максимального уровня совместимости.

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"Присоединившись к Программе расширенных возможностей НАТО, стремимся расширить горизонты нашего партнерства с НАТО, осознавая, что это" улица с двусторонним движением ": имеем лучшие возможности, но одновременно и обязательства для достижения общих целей", - отметил Таран.

Он напомнил, что Украина первой среди стран-партнеров НАТО присоединились к Силам реагирования НАТО (NRF), а еще с 2010 года подразделения ВСУ дежурят в Силах реагирования НАТО. Украина уже задекларировала оперативно-тактическую группу специального назначения и один транспортный самолет Ил-76 в NRF-2021. Министр обороны также заверил, что даже в условиях российской агрессии Украина есть и будет надежным партнером Альянса, который принимает участие в операциях под руководством НАТО в Косово и Афганистане. Совместно с Министерством иностранных дел Украины оборонное ведомство принимает меры для направления в 2021 году двух представителей ВС Украины в миссии НАТО в Ираке.

В следующем году Военно-морские силы Украины также планируют присоединиться к операции "Морской охранник" в Средиземном море двумя патрульными катерами типа Island, а в 2023 году привлечь к участию в операции фрегат "Гетман Сагайдачный".

Министерство обороны надеется, что на саммите НАТО 2021 года решат предоставить Украине план действий по членству в Альянсе. Украинское партнерство с НАТО особенно важно для противодействия агрессивной политике России, которая является вызовом для международного мира и безопасности, об этом на пресс-конференции сообщил министр обороны Андрей Таран.