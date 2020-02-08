Министр обороны рассказал об изменениях для призывников

Будут призывать на добровольной основе с 18 лет. Фото: 24 канал

В 2020 году в армию будут призывать юношей с 20 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и других законных причин для освобождения от службы. Юношей 18 и 19 лет будут забирать в армию только с их добровольного согласия.

"Мы уже разослали соответствующие разъяснения областным государственным администрациям и сейчас готовим ряд изменений, в частности в правительственное постановление и правовую базу оборонного ведомства, чтобы урегулировать этот вопрос", - заявил министр обороны Андрей Загороднюк в ТСН.

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Военнослужащих срочной службы не будут привлекаться к проведению операции Объединенных сил. Парни в возрасте от 18 лет могут пойти на контрактную службу.

Напомним, 16 января Зеленский подписал указ о новом призыве в армию - согласно документу, на службу будут отправлять с 18 лет. Между тем в Минобороны объяснили новый указ о призыве в армию, что до 20 лет никто принудительно привлекаться не будет. С 2015 призывной возраст в Украине был установлен на уровне 20-27 лет.