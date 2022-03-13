Министерство обороны России лжет Путину - Зеленский

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1647
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 3114
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 8055
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7302
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Просмотров: 106032
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6797
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2574
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2826
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6696
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2304
Фото
Все фото
3
3
5
4
3
Из-за значительных потерь РФ отправляет в Украину &quot;срочников&quot; с ОРДЛО и заключенных
Из-за значительных потерь РФ отправляет в Украину "срочников" с ОРДЛО и заключенных
Шмаляли из &quot;ураганов&quot;: украинские военные показали последствия действий российских &quot;освободителей&quot;
Шмаляли из "ураганов": украинские военные показали последствия действий российских "освободителей"
В Харькове задержали диверсантов
В Харькове задержали диверсантов
Назвал украинцев нацистами - водителя российского грузовика блокируют на польской границе
Назвал украинцев нацистами - водителя российского грузовика блокируют на польской границе
Посчитали потери россиян с начала вторжения
Посчитали потери россиян с начала вторжения
Видео
Все видео
"Мы на своей земле. Мы отстроим нашу Украину" - Усик откровенно высказался о войне
"Мы на своей земле. Мы отстроим нашу Украину" - Усик откровенно высказался о войне
"Если не так - кончайте" - оккупанты открыто заявляют, что расстреливают своих (18+)
"Если не так - кончайте" - оккупанты открыто заявляют, что расстреливают своих (18+)
Украина сбила два вертолета "орков" над Херсонской областью
Украина сбила два вертолета "орков" над Херсонской областью
Специальные подразделения из ОРДЛО прибыли для "грязной работы" в Мелитополь
Специальные подразделения из ОРДЛО прибыли для "грязной работы" в Мелитополь
"Катастрофа и для вас неизбежна" - Резников эмоционально обратился к российским интеллектуалам
"Катастрофа и для вас неизбежна" - Резников эмоционально обратился к российским интеллектуалам
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 576
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 333
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3069
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 4275
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8910
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 864
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
воскресенье, 13 марта 2022 00:50

Министерство обороны России лжет Путину - Зеленский

  Комментировать
Министерство обороны России лжет Путину - Зеленский

Российские оккупанты не смогут покорить народ Украины, ведь не имеют такой силы и духа.

Они держатся только на насилии, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Российское руководство фактически превращает свое государство в так называемые ДНР и ЛНР. В большую и изолированную от всего мира землю, откуда люди будут убегать", - отметил Зеленский.

По его словам, уже сейчас из РФ выезжают специалисты, которые могут сами справиться на рынке, в частности программисты, бизнесмены, артисты.

"Россия теряет мозги, теряет таланты, деньги. Но если это происходит с Россией, то что ждет ДНР и ЛНР, их аналогов? Только полная деградация. Оккупанты на территории Херсонской области пытаются повторить печальный опыт образования псевдореспублик, шантажируют местных руководителей, давят на депутатов, ищут, кого подкупить, чтобы организовать "ХНР". Такую же мертворожденную, как ЛНР и ДНР, чтобы организовать какие-то комитеты против законной власти на нашей земле", - подчеркнул президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше подписали закон о помощи беженцам из Украины

Зеленский обратился к тем деятелям, которые поддерживают какие-либо связи с оккупантами.

"Если кто-то соблазнился их предложениями - вы подписываете себе приговор пойти вслед за более чем 12 тысячами оккупантов, которые не смогли вовремя понять, почему на Украину не стоит посягать", - говорит глава государства.

В Херсонской ОГА 12 марта провели экстренное заседание. 44 народных депутата приняли решение, что Херсонщина – это Украина.

"Нам нужно время и силы, чтобы переломить военную машину, которая пришла на наши земли. Не буду преуменьшать угрозу и не стану преувеличивать достижения. Мы - честные люди, а не Министерство обороны России, которое лжет всем, даже главе Российской Федерации", - отметил Зеленский.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Министерство обороны России лжет Путину - Зеленский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
20
 Просмотров: 106032
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 44248
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки от ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
5
 Просмотров: 37928
&quot;Здесь по кайфу люди живут&quot; - перехвачен разговор оккупанта
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
 Просмотров: 32226
Шансов выжить нет - 128-я бригада показала работу &quot;Джавелинам&quot;
Шансов выжить нет - 128-я бригада показала работу "Джавелинам"
3
 Просмотров: 26455
Общество
В Польше подписали закон о помощи беженцам из Украины
В Польше подписали закон о помощи беженцам из Украины Просмотров: 549
"Мы на своей земле. Мы отстроим нашу Украину" - Усик откровенно высказался о войне
"Мы на своей земле. Мы отстроим нашу Украину" - Усик откровенно высказался о войне
 Просмотров: 261
Сколько украинских детей погибло с начала войны с Россией
Сколько украинских детей погибло с начала войны с Россией Просмотров: 162
США предоставит Украине дополнительное оружие - детали
США предоставит Украине дополнительное оружие - детали 2 Просмотров: 828
НАТО будет защищать свои грузы с оружием в Украине от атак россиян
НАТО будет защищать свои грузы с оружием в Украине от атак россиян Просмотров: 1377
Больше всего комментируют
7
Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины
4
"Доверять России уже нельзя" – Зеленский сказал, как завершать войну
3
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
3
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
2
Путин начал посадкам ФСБ за провал своего "блицкрига" - СМИ
Голосов: 60398
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть