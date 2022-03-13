Министерство обороны России лжет Путину - Зеленский

Российские оккупанты не смогут покорить народ Украины, ведь не имеют такой силы и духа.

Они держатся только на насилии, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Российское руководство фактически превращает свое государство в так называемые ДНР и ЛНР. В большую и изолированную от всего мира землю, откуда люди будут убегать", - отметил Зеленский.

По его словам, уже сейчас из РФ выезжают специалисты, которые могут сами справиться на рынке, в частности программисты, бизнесмены, артисты.

"Россия теряет мозги, теряет таланты, деньги. Но если это происходит с Россией, то что ждет ДНР и ЛНР, их аналогов? Только полная деградация. Оккупанты на территории Херсонской области пытаются повторить печальный опыт образования псевдореспублик, шантажируют местных руководителей, давят на депутатов, ищут, кого подкупить, чтобы организовать "ХНР". Такую же мертворожденную, как ЛНР и ДНР, чтобы организовать какие-то комитеты против законной власти на нашей земле", - подчеркнул президент.

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Зеленский обратился к тем деятелям, которые поддерживают какие-либо связи с оккупантами.

"Если кто-то соблазнился их предложениями - вы подписываете себе приговор пойти вслед за более чем 12 тысячами оккупантов, которые не смогли вовремя понять, почему на Украину не стоит посягать", - говорит глава государства.

В Херсонской ОГА 12 марта провели экстренное заседание. 44 народных депутата приняли решение, что Херсонщина – это Украина.

"Нам нужно время и силы, чтобы переломить военную машину, которая пришла на наши земли. Не буду преуменьшать угрозу и не стану преувеличивать достижения. Мы - честные люди, а не Министерство обороны России, которое лжет всем, даже главе Российской Федерации", - отметил Зеленский.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.