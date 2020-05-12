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вторник, 12 мая 2020 14:36

Мининфраструктуры предупреждает украинцев об обмане авиакомпаний

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Мининфраструктуры предупреждает украинцев об обмане авиакомпаний
Некоторые авиакомпании открыли бронирование билетов на рейсы из Украины на конец мая и июнь. Фото: pixabay

О возобновлении авиасообщения Украины с другими странами пока ничего не известно.

Поэтому авиакомпании, анонсирующие полеты из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Оксана Герасимова, передает "Громадське".

Некоторые авиакомпании открыли бронирование билетов на рейсы из Украины на конец мая и июнь. Так, например, "Международные авиалинии Украины" открыли бронирование на рейсы с 23 мая, а Wizz Air, Ryanair и Lufthansa рейсы - в июне.

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В Мининфраструктуры уверяют, что это не означает, что Украина может возобновить авиасообщение с другими странами. Все решения будет принимать только Кабинет министров Украины.

"Министерство подготовило изменения в соответствующих постановлениях правительства, которые должны быть одобрены для восстановления всех видов сообщений, не только авиа. Относительно действий авиакомпаний по продаже билетов на 23 мая - такие действия к принятию решений правительством являются преждевременными и вводят в заблуждение пассажиров. Рекомендации по работе аэропортов готовятся, открытие сообщения с другими странами зависит от решений соответствующих правительств по открытию границ для граждан иностранных государств и эпидемиологической ситуации", - отметила Герасимова.

В Мининфраструктуры отметили, что необходимо ориентироваться на официальные заявления и решения правительства. Сейчас ЕС сообщил о том, что до 15 июня не рекомендуется открытие границ для граждан третьих стран.

Ирландский лоукостер Ryanair планирует возобновить 40% рейсов с 1 июля. Это покроет примерно 90% той маршрутной сети, которая действовала до кризиса, вызванного коронавирусом, сообщили в компании. Экипаж самолета и пассажиров обяжут носить медицинские маски на борту. Также бортовое обслуживание ограничат раздачей снеков в индивидуальной упаковке, а также напитков.

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