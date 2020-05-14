Мининфраструктуры представило план возобновления работы транспорта

Автор: МИнинфраструктури Работу транспорта будут восстанавливать поэтапно

Для возобновления регулярного пассажирского сообщения в Министерстве инфраструктуры представили план из 3 этапов.

Даты этапов Мининфраструктуры до конца недели должно согласовать с Минздравом, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

На первом этапе планируется возобновить городские автоперевозки (кроме маршрутных такси) и пригородные (в пределах одного района), внутриобластные маршруты, 50% пригородных поездов, возить людей с/на работу в часы "пик", поезда "Интерсити+" дальнего следования, ночной экспресс, внутреннее сообщение.

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На втором этапе планируется возобновить межобластные и международные перевозки, в частности, позволят работать маршруткам, все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток, все пассажирские поезда по графику, кроме сезонных.

На третьем этапе возобновят поезда международного сообщения и при необходимости - сезонные пассажирские рейсы в Украину, международное авиасообщение в страны, которые открыли аэропорты.

Транспорт будет работать в специальных условиях перевозки: пассажиры и персонал должны быть в масках, измерять температуру перед поездкой, ограничение количества пассажиров, дезинфекция транспорта и социальное дистанцирование.

По словам министра, он работает с авиаперевозчиками и Министерством иностранных дел, чтобы определить, из каких стран начнется возобновление международного авиасообщения.

"Авиакомпании предлагают возобновлять внутренние перелеты одновременно с международными", - пишет министр.

Столичная власть 22 мая начнет возобновлять работу общественного транспорта. С 25 мая планируют запустить киевский метрополитен. Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко.