Мининфраструктуры подготовило памятку для туристов с полезными советами

Для украинских туристов разработали памятку относительно услуга туроператоров и возможных нарушений ими лицензионных условий деятельности.
Соответствующий перечень рекомендаций подготовило министерство инфраструктуры, его можно увидеть на сайте ведомства.
"К началу поездки, организованной туроператором/турагентом, пожалуйста ознакомьтесь с содержанием этих рекомендаций, которые размещены на официальных сайтах Минэкономразвития, МИД, Мининфраструктуры, Госавиаслужбы, Госпродпотребслужбы", — говорится в памятке.
При заключении договора на туристическое обслуживание министерство советует проверить:
— имеет ли туроператор действующие лицензию и финансовое обеспечение (актуальная информация доступна на официальном сайте Минэкономразвития в разделе "Деяльность-Туризм-Туроператорская Деяльность-Лицензионный реестр");
— есть ли в договоре заявленные даты вылета и прилета;
— указана ли в договоре информация о наличии трансфера из аэропорта в гостиницу в обоих направлениях (в случае заявления такой услуги);
— отвечает ли гостиница заявленной категории и как это указано в договоре;
— указаны ли сроки отказа от тура и условия возвращения денег;
— будет ли предоставлен туристу индивидуальный страховой полис на медицинское обслуживание и от несчастного случая.
Министерство напоминает туристам о необходимости получить квитанцию об оплате тура или фискальный чек.
В путешествие необходимо обязательно взять:
— копию договора на туристическое обслуживание;
— оригинал страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая;
— контакты туроператора (турагента);
— контакты дипломатического учреждения Украины страны, в которой Вы путешествуете.
В случае, если туроператор не предоставил заявленные услуги, за защитой нарушенных прав турист вправе обращаться с заявлением в Держпродспоживслужбы, предоставив:
— фото- и видеоматериалы, копию договора на туристическое обслуживание;
— расчетные квитанции понесенных расходов и т.п.
В случае, если туроператор нарушил лицензионные условия, турист также вправе обращаться с заявлением в Минэкономразвития, предоставив подтверждающие документы.
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К нарушению лицензионных условий входит:
— невыдача туристу договора на туристическое обслуживание или ваучера (если договор заключен путем выдачи ваучера);
— невыдача договора обязательного (медицинское и от несчастного случая) страхования (кроме случая самостоятельного заключения такого договора туристом);
— невыдача проездных документов (билетов, в том числе электронных билетов);
— отсутствие договоров на туристическое обслуживание с туристами или с туристическими агентами, если договоры заключаются через них;
— невыдача платежных документов, которые подтверждают внесение туристом в кассу туроператора стоимости туристических услуг(фискальный чек, квитанция);
— отсутствие у туроператора своего веб-сайта;
— осуществление туроператорской деятельности за пределами заявленных мест осуществления такой деятельности;
— отсутствие оформленных трудовых договоров с наемными работниками туроператора;
— наличие в штате туроператора менее 30% работников, которые имеют стаж работы в сфере туризма или образование в сфере туризма;
— отсутствие у руководителя туроператора документа об образовании или стажа работы в сфере туризма;
— отсутствие у туроператора копии документа, который подтверждает финансовое обеспечение гражданской ответственности турагента, который реализует туристические услуги, сформированные туроператором;
— отсутствие учета выданных туристам договоров обязательного (медицинского и от несчастного случая) страхования;
— неподача туроператором статистического отчета в орган лицензирования;
— несоответствие места осуществления туроператорской деятельности требованиям, определенным лицензионными требованиями.
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