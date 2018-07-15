Мининфраструктуры подготовило памятку для туристов с полезными советами

Министерство инфраструктуры подготовило перечень рекомендаций для украинских туристов. Фото: Нurriyet

Для украинских туристов разработали памятку относительно услуга туроператоров и возможных нарушений ими лицензионных условий деятельности.

Соответствующий перечень рекомендаций подготовило министерство инфраструктуры, его можно увидеть на сайте ведомства.

"К началу поездки, организованной туроператором/турагентом, пожалуйста ознакомьтесь с содержанием этих рекомендаций, которые размещены на официальных сайтах Минэкономразвития, МИД, Мининфраструктуры, Госавиаслужбы, Госпродпотребслужбы", — говорится в памятке.

При заключении договора на туристическое обслуживание министерство советует проверить:

— имеет ли туроператор действующие лицензию и финансовое обеспечение (актуальная информация доступна на официальном сайте Минэкономразвития в разделе "Деяльность-Туризм-Туроператорская Деяльность-Лицензионный реестр");

— есть ли в договоре заявленные даты вылета и прилета;

— указана ли в договоре информация о наличии трансфера из аэропорта в гостиницу в обоих направлениях (в случае заявления такой услуги);

— отвечает ли гостиница заявленной категории и как это указано в договоре;

— указаны ли сроки отказа от тура и условия возвращения денег;

— будет ли предоставлен туристу индивидуальный страховой полис на медицинское обслуживание и от несчастного случая.

Министерство напоминает туристам о необходимости получить квитанцию ​​об оплате тура или фискальный чек.

В путешествие необходимо обязательно взять:

— копию договора на туристическое обслуживание;

— оригинал страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая;

— контакты туроператора (турагента);

— контакты дипломатического учреждения Украины страны, в которой Вы путешествуете.

В случае, если туроператор не предоставил заявленные услуги, за защитой нарушенных прав турист вправе обращаться с заявлением в Держпродспоживслужбы, предоставив:

— фото- и видеоматериалы, копию договора на туристическое обслуживание;

— расчетные квитанции понесенных расходов и т.п.

В случае, если туроператор нарушил лицензионные условия, турист также вправе обращаться с заявлением в Минэкономразвития, предоставив подтверждающие документы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Избитый русским украинский турист умер после 7 дней комы

К нарушению лицензионных условий входит:

— невыдача туристу договора на туристическое обслуживание или ваучера (если договор заключен путем выдачи ваучера);

— невыдача договора обязательного (медицинское и от несчастного случая) страхования (кроме случая самостоятельного заключения такого договора туристом);

— невыдача проездных документов (билетов, в том числе электронных билетов);

— отсутствие договоров на туристическое обслуживание с туристами или с туристическими агентами, если договоры заключаются через них;

— невыдача платежных документов, которые подтверждают внесение туристом в кассу туроператора стоимости туристических услуг(фискальный чек, квитанция);

— отсутствие у туроператора своего веб-сайта;

— осуществление туроператорской деятельности за пределами заявленных мест осуществления такой деятельности;

— отсутствие оформленных трудовых договоров с наемными работниками туроператора;

— наличие в штате туроператора менее 30% работников, которые имеют стаж работы в сфере туризма или образование в сфере туризма;

— отсутствие у руководителя туроператора документа об образовании или стажа работы в сфере туризма;

— отсутствие у туроператора копии документа, который подтверждает финансовое обеспечение гражданской ответственности турагента, который реализует туристические услуги, сформированные туроператором;

— отсутствие учета выданных туристам договоров обязательного (медицинского и от несчастного случая) страхования;

— неподача туроператором статистического отчета в орган лицензирования;

— несоответствие места осуществления туроператорской деятельности требованиям, определенным лицензионными требованиями.

В Беларуси на международном автодорожном пункте пропуска "Новая Гута" образовалась очередь на въезд в Украину. Стоят автобусы с клиентами туристических фирм.