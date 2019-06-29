Миллионные зарплаты: сколько получает руководство "Нафтогаза"

Руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев в 2018 году получил 286,5 млн грн зарплаты и премий. Фото: News-front.info

Председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в 2018 году получил 286,5 млн грн зарплаты и премий.

Как отмечается, 261 млн грн Коболев получил за победу в Стокгольмском арбитраже. При этом в 2017 году он заработал 47,1 млн грн. Об этом говорится в годовом отчете компании "Нафтогаз".

В то же время первый заместитель главы правления компании в течение 2018 получил 27,5 млн грн, финансовый директор "Нафтогаза" Сергей Коновец - 22,7 млн грн, член правления Юрий Колбушкин - 17,3 млн грн.

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Председатель правления "Укргаздобычи" Олег Прохоронко за 2018 заработал 20,6 млн грн, гендиректор "Укртранснафта" Николай Гавриленко - 14,7 млн грн.

В общем управленческий персонал "Нафтогаза" в 2018 году получил 717 млн ​​грн.

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о введении санкций на поставку оборудования, связанных со строительством "Северного потока-2" компаний. Комитет по иностранным делам Палаты представителей парламента США единогласно поддержал законопроект о санкциях на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов.