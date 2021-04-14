Мигрени отступят - медицинский гороскоп на 14 апреля

Не игнорируйте боли в спине. Можно пройти курс массажа. Фото: pixabay.com

14 апреля засиживаться допоздна за работой не следует. Позаботьтесь о полноценном сне. Отступят мигрени и шум в ушах. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Одевайтесь теплее, - говорит астролог. - Не забывайте о шапке в ветреную погоду. Может надоедать боль в ушах. Избегайте алкоголя. Уязвимой будет печень. Не игнорируйте боли в спине. Можно пройти курс массажа. В работе гормональной системы могут возникнуть проблемы. Избегайте самолечения. Обратитесь к эндокринологу. Старайтесь не переедать. Следите за своевременным опорожнением кишечника. Пейте чистую воду между приемами пищи".

Овен

Больше внимания уделите уходу за телом. Попробуйте новую косметическую линию. Посетите массажиста.

Телец

Позаботьтесь о восстановлении микрофлоры кишечника. Особенно после длительного лечения. Употребляйте обогащенные полезными бактериями продукты.

Близнецы

Вы будете чувствовать себя отлично. Пройдитесь вечером пешком. Подышите свежим воздухом. Ранее ложитесь спать.

Рак

Солнце и ветер будут негативно влиять на ваши волосы. Они будут выглядеть тусклым. Усильте уход за ними.

Лев

Будущим мамам следует отказаться от лишней работы. Не провоцируйте преждевременные роды. Находите повод для переживания положительных эмоций.

Дева

Проверяйте качество купленных продуктов. Ешьте свежие блюда. Остерегайтесь пищевого отравления. Имейте в аптечке сорбирующие препараты.

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Весы

Откажитесь от пересоленных блюд. Маринады тоже не подойдут. Ваша печень нуждается мягкого режима питания.

Скорпион

Берегитесь от травм шейного отдела позвоночника. Неосторожные резкие движения могут привести к защемлению нервных окончаний.

Стрелец

Ведите здоровый образ жизни. Пришло отличное время для начала восстановления хорошей спортивной формы.

Козерог

Осторожно двигайтесь по лестнице. Есть опасность переломов. Во время тренировок выделите больше времени на разогрев мышц.

Водолей

Не допускайте обезвоживания организма. Могут прогрессировать процессы старения тела. Голодать в этот день нельзя.

Рыбы

Примите расслабляющую ванну вечером. Отложите все хлопоты до утра. Не смотрите телевизор допоздна. Ешьте мед.

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