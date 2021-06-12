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воскресенье, 13 июня 2021 05:35

Мигрени и бессонница позади - астролог порадовала прогнозом

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Мигрени и бессонница позади - астролог порадовала прогнозом
Больше времени уделять уходу за кожей лица. Фото: pixabay.com

13 июня повышается кровоточивость десен. Напомнит о себе стоматит. Посильте уход за полостью рта. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет беспокоить длительный сухой кашель, - говорит астролог. - Ухудшается состояние больных астмой. Хорошо прогрейте тело в выходные. Делайте ингаляции. Остерегайтесь кишечных инфекций. Хорошо мойте руки и продукты. Откажитесь от алкоголя. Могут появится симптомы отравления. Займитесь подбором новой косметики. Больше времени уделять уходу за кожей лица. Налегайте на руколу, шпинат, петрушку. Разнообразьте свой рацион орехами, черешней, клубникой. Возьмите за привычку прогуливаться перед сном. Надолго забудете о мигрени и бессоннице".

Овен

Защитите руки от контакта с бытовой химией. Появление красных пятен на коже может свидетельствовать о аллергической реакции.

Телец

Повышается ломкость сосудов. Больным гипертонией желательно быть осторожным. Есть риск внутренних кровоизлияний. Сохраняйте спокойствие.

Близнецы

Не стоит начинать прием новых фармпрепаратов. Эксперименты с экзотическими блюдами перенесите на потом. Остерегайтесь отравления.

Рак

Операции на половых органах следует отложить. Нельзя делать абортов. Хорошо обрабатывайте раненую поверхность. Берегитесь инфицирования.

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Лев

Двигайтесь осторожно. Берегите спину от травм. Из-за резкого неудачного движения возможно смещение дисков позвоночника. Начните лечение сколиоза.

Дева

Берегите горло от простуды. В результате переохлаждения можно потерять голос. Пейте теплые напитки. Старайтесь больше молчать.

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Весы

Медленно будут выводиться шлаки из организма. Не злоупотребляйте лекарствами. Хорошее время для начала борьбы с вредными привычками.

Скорпион

Напомнят о себе болезни почек. Подождите до следующей недели с началом нового курса лечения. Пейте негазированную минеральную воду.

Стрелец

Серьезно отнеситесь к лечению насморка. Не допускайте заболевания гайморитом. Плановые операции на горле желательно перенести на пару недель.

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Козерог

Подвержены судороги должны быть осторожным на воде и за рулем. Не допускайте нервных срывов. Перед сном расслабьтесь в теплой ванне.

Водолей

Поддерживайте нормальный уровень гемоглобина. Полноценное питание сочетайте с витаминотерапией.

Рыбы

Чаще будут беспокоить приступы головной боли. Имейте обезболивающее. Усилится реакция организма на изменение погоды.

Астролог назвала знаки, которые почувствуют себя счастливчиками в июне.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
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