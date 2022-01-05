Мигранты прорывались из Беларуси в Польшу: форсировали реку

 
Ексклюзивы
1/5
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 3303
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1143
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10593
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 999
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Просмотров: 3897
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 1071
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4788
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
1 Просмотров: 2808
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
Просмотров: 333
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Просмотров: 819
Фото
Все фото
4
4
3
55
5
Украинские полярники показали, как пингвины &quot;маршируют&quot; к океану
Украинские полярники показали, как пингвины "маршируют" к океану
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
&quot;У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки&quot; - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
Видео
Все видео
Над Украиной летают американские разведчики
Над Украиной летают американские разведчики
"Шум" от Go_A вошел в тройку самых популярных песен в истории Евровидения
"Шум" от Go_A вошел в тройку самых популярных песен в истории Евровидения
В "Дії" запустили "важную услугу"
В "Дії" запустили "важную услугу"
"Не убили и слава Богу": в Запорожской области мужчина "романтично" сделал предложение
"Не убили и слава Богу": в Запорожской области мужчина "романтично" сделал предложение
Маршрутчик отказал в льготном проезде участнику боевых действий
Маршрутчик отказал в льготном проезде участнику боевых действий
Интервью
1/5
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1953
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3168
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1629
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1053
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1980
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 1242
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
среда, 05 января 2022 16:19

Мигранты прорывались из Беларуси в Польшу: форсировали реку

  Комментировать
Мигранты прорывались из Беларуси в Польшу: форсировали реку
Мигранты пытаются пересечь польско-белорусскую границу через реку.Фото: Прикордонна служба Польщі

Вчера мигранты снова пытались попасть из Беларуси в Польшу.

Об этом сообщила пограничная служба Польши в Twitter.

"4 января польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 32 человека", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нелегалы в новогоднюю ночь штурмовали границу Украины: не обошлось без курьезов

На участке границы в Михалово задержали четырех граждан Индии. Они попали в Польшу, перейдя вброд реку Свислочь. В Бобровниках четверо граждан Ирака переплыли Свислочь на понтоне. В Черемхе наземный участок границу форсировали 11 иностранцев. Большинство из них - граждане Ирака.

Польша подписала три соглашения о строительстве постоянного заграждения на границе с Беларусью. Общая стоимость проекта вместе с технической оснасткой достигнет 1,6 млрд злотых - около $400 млн. Работы планируют завершить к июню.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мигранты прорывались из Беларуси в Польшу: форсировали реку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
января

Вернули национальную святыню венграм

Самое читаемое
Коломойский показал, как несется из &quot;Буковеля&quot; от Зеленского
Коломойский показал, как несется из "Буковеля" от Зеленского 2 Просмотров: 19783
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
8
 1 Просмотров: 14922
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
3
 5 Просмотров: 12906
Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки
Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки
4
 Просмотров: 12006
Любитель Путина стал посмешищем на хоккейном матче в США
Любитель Путина стал посмешищем на хоккейном матче в США
 Просмотров: 11619
Общество
Bloomberg оценил возможности ВСУ в случае нападения РФ: прогноз неутешительный
Bloomberg оценил возможности ВСУ в случае нападения РФ: прогноз неутешительный Просмотров: 432
Над Украиной летают американские разведчики
Над Украиной летают американские разведчики
 Просмотров: 252
Протесты в Казахстане: в стране исчез интернет
Протесты в Казахстане: в стране исчез интернет Просмотров: 252
Возможны разные сценарии нападения РФ на Украину - Латвия сделала тревожное заявление
Возможны разные сценарии нападения РФ на Украину - Латвия сделала тревожное заявление Просмотров: 774
"Новороссия в моем сердце": в Украину хотели ввезти почти 100 книг с пропагандой страны-агрессора
"Новороссия в моем сердце": в Украину хотели ввезти почти 100 книг с пропагандой страны-агрессора Просмотров: 441
Больше всего комментируют
6
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
5
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
3
Зеленский отозвался с "короткого зимнего" отдыха
2
Канада и СССР устроили самую жестокую драку в истории хоккея
2
Три дня съемок, "Живчик" вместо шампанского: рассказали подробности новогоднего поздравления Зеленского
Голосов: 58101
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть