Мигранты прорывались из Беларуси в Польшу: форсировали реку

Мигранты пытаются пересечь польско-белорусскую границу через реку.Фото: Прикордонна служба Польщі

Вчера мигранты снова пытались попасть из Беларуси в Польшу.

Об этом сообщила пограничная служба Польши в Twitter.

"4 января польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 32 человека", - говорится в сообщении.

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На участке границы в Михалово задержали четырех граждан Индии. Они попали в Польшу, перейдя вброд реку Свислочь. В Бобровниках четверо граждан Ирака переплыли Свислочь на понтоне. В Черемхе наземный участок границу форсировали 11 иностранцев. Большинство из них - граждане Ирака.

Польша подписала три соглашения о строительстве постоянного заграждения на границе с Беларусью. Общая стоимость проекта вместе с технической оснасткой достигнет 1,6 млрд злотых - около $400 млн. Работы планируют завершить к июню.