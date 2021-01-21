МИД отреагировал на избиение украинца в Париже

Украинского подростка жестоко избили в Париже. Фото: usionline

Украинские дипломаты обратились в прокуратуру Парижа в связи с жестоким избиением несовершеннолетнего украинца возле Эйфелевой башни.

"Посольству Украины во Франции известно об этой ситуации. Пострадавший ребенок стал жертвой конфликта между подростковыми группами", - сказал УНИАН спикер МИД Олег Николенко.

"Дипучреждение обратилось с официальным запросом в местную прокуратуру, проводится расследование. Консул находится на связи с родными украинца", - добавил Николенко.

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В Париже, жестоко избили 14-летнего украинца. Он сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации в коме. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.