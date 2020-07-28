МИД осудил проведение "парада" РФ в оккупированном Севастополе

Украина осуждает противоправную демонстрацию РФ своей "военной мощи" - МИДУ. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Украины расценило проведения 26 июля 2020 так называемого "военно-морского парада" подразделений Черноморского флота Российской Федерации по случаю Дня Военно-Морского Флота РФ во временно оккупированном Российской Федерацией Севастополе как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в т.ч. ., многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины "и направило соответствующую ноту протеста.

Об этом говорится в комментарии ведомства, опубликованном в понедельник, 27 июля.

"Украина осуждает противоправное демонстрацию Российской Федерацией своей" военной мощи ", а также действия по дальнейшей милитаризации временно оккупированных Российской Федерацией территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь", - отмечается в сообщении.

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Украинское внешнеполитическое ведомство назвало парад в Севастополе по случаю Дня военно-морского флота РФ "очередной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в украинском-российских отношениях".

В то же время, в МИД требуют от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины.

Чернореченское водохранилище пересыхает в аннексированном Крыму. Водохранилище является основным источником воды для Севастополя.