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четверг, 14 января 2021 13:31

МИД анонсирует старт работы сайта об Украине

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МИД анонсирует старт работы сайта об Украине
МИД запускает сайт об Украине. Фото: pixabay

Сайт об Украине открывает Министерство иностранных дел.

Для этого уже выкупили интернет-домен Ukraine.com, где разместят ресурс, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

За основу сайта примут визуальный бренд Ukraine Now.

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"Нам удалось получить под контроль и управление государства интернет-домен ukraine.ua. Теперь по этому адресу будет расположен сайт, который будет рассказывать миру об Украине. Этот сайт может стать магнитом для иностранного туриста, бизнесмена и студента", - заявил Кулеба.

На ресурсе будут разделы: Explore - "Открой Украину", Invest - "Инвестируй в Украине" и Study - "Учись в Украине". Например, в разделе Explore разместят информацию о том, куда поехать, что увидеть, как провести свободное время, узнать историю Украины. Invest объяснит, как инвестировать в Украину и почему это выгодно. Для иностранных студентов подойдет раздел Study, в котором они смогут узнать, где в Украине есть возможность учиться, а также какие образовательные услуги они могут получить в стране.

2021 года в Украине может начать работу государственная авиакомпания. Работа над этим проектом продолжается в Мининфраструктуры, рассказал его глава Владислав Криклий в интервью "Интерфакс-Украина".По его словам, на данный момент определяют основные аспекты работы будущего перевозчика.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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