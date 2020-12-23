В Украине собираются создать государственную авиакомпанию

При перевозках в основном планируют использовать самолеты державиабудивного предприятия "Антонов". Фото: pixabay

В новом 2021 году в Украине может начать свою работу государственная авиакомпания.

Работа над этим проектом продолжается в Мининфраструктуры, рассказал его глава Владислав Криклий в интервью Інтерфакс-Україна.

По его словам, на данный момент определяют основные аспекты работы будущего перевозчика.

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"Все упирается в: а) финансирование, б) модель, в) в экспертизу и команду. Это не просто красивая идея - она ​​должна быть рабочей, генерировать государству прибыль. Каждая вложенная в нее инвестиции из государственного бюджета должна возвращаться сторицей. Это ключевые вещи, над которыми мы сейчас работаем ", - сказал министр.

При перевозках в основном планируют использовать самолеты госавиастроительного предприятия "Антонов".

"В принципе, мы прежде всего делаем это ради АНов ... Должни поддерживать, давать заказ на самолеты военного назначения, и на гражданские суда тоже давать заказ и находить решения. Должны иметь платформу, на которой мы могли бы представить, как это работает, чтобы не потерять статуса авиапроизводителя ", - подчеркнул он.

Криклий также подсчитал, что базовые инвестиции в запуск госавиакомпании на внутренних рейсах будут в миллиарды гривен.

"Вопрос только, в каком времени и в каком формате они будут инвестированы. Хотелось бы найти интересное решение как можно дешевле", - отметил он.

Авиакомпании МАУ, которая выполняла эвакуационные рейсы и забирала украинцев, государство не помогало со времени введения жесткого карантина весной этого года. Сумма в разных авиакомпаний отличается, но речь идет даже не о миллионах и миллиардах, рассказал президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне в интервью "Бабелю".