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пятница, 21 декабря 2018 19:37

Мгновенная карма: воровка умерла на месте преступления

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Мгновенная карма: воровка умерла на месте преступления
Воровка умерла в квартире, которую ограбила. Фото: Vchasnoua

В Ровно аферистка скончалась на месте преступления - в квартире пенсионеров, которых перед этим ограбила.

Женщине стало плохо, когда она рассказывала полицейским, как украла у пожилых супругов их сбережения, передает "Сегодня".

Хозяйка квартиры, Фаина Стацюк открыла дверь незнакомке, которая сказала, что принесла социальную помощь ей ​​и ее мужу - по 400 гривен. Но для получения денег нужно найти сдачу с тысячи гривен. Пенсионерка достала деньги из тайника, но гостя оттолкнула хозяйку, схватила все сбережения и бросилась бежать.

"Вот она увидела этот конверт. Откуда взяла, что там деньги лежат, и убежала", - рассказала женщина.

Пенсионерка сразу позвала мужа из соседней комнаты. Воровка тем временем уже выскочила из подъезда. Дедушка начал догонять ее, бежал по улице и кричал "держите воровку". В результате аферистку задержали прохожие. Однако, она не испугалась, была очень спокойной.

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Воровку привели назад и вызвали полицию. Когда женщина рассказывала правоохранителям о преступлении, внезапно упала и умерла

"Вот зашел, и она бах, упала сюда, ноги сюда, а голова к плите. - не говорила, что ей плохо? - Нет, но через минуту-две изо рта пошла пена", - добавил пенсионер.

"Патрульные полицейские вызвали медиков и сами начали оказывать первую доврачебную помощь. Делали искусственный массаж сердца, но спасти не удалось - медики констатировали смерть женщины", - рассказали в пресс-службе полиции.


В Киеве за разбой задержаны две женщины, которые представились работниками коммунальной службы, чтобы ограбить квартиру. Они, проникнув в частное жилье, угрожали женщине, что там проживала, ножом.

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Дата
21
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