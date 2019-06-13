МФО помогают заемщикам улучшить кредитную историю (PR)

МФО продолжают помогать заемщикам улучшить кредитную историю

В Украине растет количество желающих оформить кредит онлайн без кредитной истории. Украинские МФО идут навстречу таким людям, предлагая деньги в долг без бюрократических процедур и долгих проверок.

Кредитная история (рейтинг) – важнейший документ, в котором фиксируется информация о предыдущих кредитах заемщика, включая просрочки и незакрытые долги. Банки изучают его перед выдачей денежных средств, отказывая людям с низким рейтингом.

Пользуясь услугами МФО "Кэшинский", в дальнейшем можно будет брать займы на крупные суммы в банках Украины

Микрофинансовые организации, которые уже давно известны своим лояльным отношением, предлагают желающим улучшить кредитную историю. Например, регулярное оформление и своевременное погашение кредита в Cashinsky позволит в дальнейшем брать займы на крупные суммы в банках Украины.

На сервисе желающим доступны ссуды до 7 000 гривен на срок от 5 до 30 дней. Это позволяет покрыть временные расходы, решить финансовые трудности и улучшить кредитный рейтинг. Единственное условие – своевременно погасить задолженность.

Если человек не успевает вовремя закрыть кредит, процентная ставка возрастает до 3% в день. Но можно воспользоваться пролонгацией, сохранив хорошую репутацию на сервисе и ещё больше не ухудшив кредитную историю. Для этого заемщику нужно только выплатить проценты, которые были начислены за время использования заемными средствами.

Ещё одно преимущество обращения за кредитом в микрофинансовую организацию – онлайн оформление. Человеку не нужно ждать открытия офиса или отделения банка, тратить время на дорогу, стоять в очередях. В том же МФО "Кэшинский" ему нужно перейти на сайт, рассчитать период и сумму, заполнить и отправить заявку. В случае одобрения заявки деньги поступят на карту.

В некоторых банках людям с плохой кредитной историей предлагают программы, позволяющие её улучшить. Они могут взять кредит на небольшую сумму под высокую процентную ставку. При этом все равно придется подтверждать наличие официального места работы и стабильного дохода.

Cashinsky предлагает украинским заемщикам получить кредит под 0,01%. Для оформления требуется соответствовать трем требованиям:

● быть совершеннолетним гражданином Украины;

● предоставить данные паспорта и идентификационного кода;

● иметь банковскую карту, email и телефон.

Несмотря на многочисленные плюсы, остается проблема выбора надежной микрофинансовой организации. Большинство предлагает людям с плохой кредитной историей кредиты под 2-3% в день, снижают максимальную сумму, прописывают в договоре дополнительные платежи и комиссии.

Пользуясь услугами МФО "Кэшинский", в дальнейшем можно будет брать займы на крупные суммы в банках Украины

Cashinsky работает согласно действующему законодательству Украины. У организации есть лицензия и свидетельство, подтверждающее законность работы. Больше информации об оформлении и погашении кредита онлайн на официальном сайте.