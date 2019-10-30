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среда, 30 октября 2019 19:00

"Международное признание Православной церкви Украины будет продолжаться" - встреча Порошенко с митрополитом Епифанием

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&quot;Международное признание Православной церкви Украины будет продолжаться&quot; - встреча Порошенко с митрополитом Епифанием
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время встречи с Митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием заявил, что признание Православной церкви Украины Элладской православной церковью - это первый шаг и этот процесс будет продолжен. Команда ЕС и все верные обращаются, в том числе и к диаспоре, и к прихожанам церквей в соответствующих государствах для того, чтобы вопрос продления признания нашей церкви было обязательно высоко на повестке дня.

Петр Порошенко отметил, что долгое время встречался с предстоятелем Православной церкви Украины и за этот период состоялась большое количество знаменательных событий.

"Позвольте мне как христианину, прихожанину нашей церкви поздравить вас, всю нашу церковь с несколькими огромными событиями. Первое - это признание Элладской церковью нашей церкви. Это очень настойчивые молитвы наших верных, настойчивые ваши молитвы, Господь услышал вас, настойчивые молитвы его Святейшества Вселенского Патриарха, Синода", - сказал пятый президент Украины.

Он подчеркнул, что сейчас продолжается движение дорогой, которую начали в прошлом году и которую украинцы начали 300 лет назад.

"Я выражаю твердое убеждение, что это первый шаг, эта дорога будет продолжена. И очень важно, что и наша команда, и все верные обращаются, в том числе и к диаспоре, и к прихожанам церквей в соответствующих государствах для того, чтобы вопрос продления признание нашей церкви был обязательно высоко на повестке дня", - подчеркнул политик.

Петр Порошенко также поздравил Митрополита Епифания с блестящим визитом в Соединенные Штаты Америки.

"Мы имеем очень надежные связи и я очень доволен положительными отзывами и оценке той огромной роли церковной дипломатии. Фактически, это был первый визит нашей церкви в таком качестве в США", - сказал он и поблагодарил диаспору за усилия по проведению визита на качественном уровне.

"Очень важно, что это были не только религиозные связи, общественные связи. Очень положительные отзывы были о вашей встрече с хорошим другом Украины, моим хорошим другом Государственным секретарем США Помпео. В текущих условиях, когда кто-то пытается расшатать отношения между Украиной и США, положительную роль этого визита трудно переоценить", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент Украины также поздравил митрополита Епифания с празднованием "Наградой Афинагора по правам человека" за 2019, которое состоялось на торжественном собрании Ордена святого апостола Андрея - Архонтов Вселенского Патриархата в Америке.

"Позвольте мне поздравить с высокой наградой, которую вы получили в США. К сожалению, о ней не очень много известно в Украине. Но я думаю, что украинцы должны знать о том, что предстоятель нашей церкви, его труды, молитвы, так же как и Синода и всей церкви, были очень высоко оценены нашими американскими партнерами", - сказал Петр Порошенко.

"В дальнейшем, я твердо убежден, что наша совместная работа по развитию церкви, а работы только прибавляется и, к сожалению, противодействие, которое демонстрирует российский агрессор, для него это почему-то очень важно - бороться с нашей церковью. Но мы точно знаем за что мы молимся - мы молимся за Украину. Мы точно знаем, что создание единой поместной автокефальной Православной церкви является государственно процессом", - резюмировал он.

В свою очередь, предстоятель ПЦУ Епифаний поблагодарил Петра Порошенко за поздравления и отметил важность этих событий для церковной жизни.

"Действительно в последние дни произошло очень много знаменательных событий в жизни нашей Украинской православной церкви, которые показывают, что мы как церковь в дальнейшем динамично развиваемся, утверждаемся и движемся к признанию со стороны других поместных православных церквей", - сказал митрополит.

Он рассказал, что во время вручения ему такой важной награды в США, именно в тот день впервые состоялось поминовение его как предстоятеля ПЦУ во время богослужения, которое совершал патриарх Варфоломей.

Митрополит Епифаний отметил, что награда вручена не ему лично как предстоятелю ПЦУ, а в целом украинскому народу и тем, кто стремился эти три века иметь свою украинскую независимую поместную православную церковь.

Он также отметил, что во время визита в США еще раз убедился, что мы действительно имеем стратегического партнера, который поддерживает волеизъявление украинского народа и засвидетельствовано, что Америка будет продолжать поддерживать настоящее волеизъявление каждого украинца, желающего посещать ту церковь, которую он считает своей родной.

"Я верю, что в дальнейшем постепенно, шаг за шагом и другие церкви присоединятся к этому процессу, и мы со временем станем одной из признанных всеми православными церквями церковью. Настоящей церковью украинского народа", - отметил Митрополит Киевский и всей Украины.

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