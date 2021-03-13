Местная власть сама может усиливать карантин - Степанов

Сейчас в "красной" зоне находятся 4 области.

Местные власти могут принимать решение об усилении ограничений, не дожидаясь отнесения региона к "красной" зоне эпидемической опасности.

"Сейчас можно ввести, и это может сделать местное самоуправление, соответствующие ограничительные меры, которые, с одной стороны, не будут сильно бить по экономике, но, с другой стороны, будут в состоянии хотя бы немного останавливать (распространение инфекции - ред.), - сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

В качестве примера министр привел переход на дистанционное образование с 5 класса или раньше начать каникулы. По словам Степанова, это уменьшит мобильность населения.

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По состоянию на 12 марта в "красной" зоне находились 4 области: Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая. В Виннице из-за стремительного распространения коронавируса с 13 марта запрещают проведение массовых мероприятий, работу спортивных и культурных учреждений. Мэр Тернополя Сергей Надал пригрозил заведениям, которые будут нарушать карантин, прибегнуть к радикальным мерам. В частности обещает выключить воду, тепло и электричество всем ресторанам и ночным клубам, которые проводят массовые празднования и работают после 23:00.