Местами до +15: каким регионам повезет с погодой

25 февраля в Украине будет по-весеннему тепло, местами - гололедица. Фото: pixabay.com

В четверг, 25 февраля, в Украине будет по-весеннему тепло и солнечно.

Осадков не предвидится. На дорогах страны, кроме юга, будет гололедица. Ветер западный, южно-западный, 5-10 м/с. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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На западе в течение дня от 4 до 9 градусов тепла. В восточных, юго-восточных, Сумской и Луганской областях будет холоднее - 1-4 градуса выше нуля. Тепло будет на западе и в Винницкой и Одесской областях: воздух прогреется до +15.

В Киеве 25 февраля облачно с прояснениями, без осадков. Скорость западного ветра составит 5-10 м/с. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха от 6 до 8 градусов тепла.

На погоду летом 2021-го будет влиять так называемая Ла-Нинья - климатическое явление в южной части Тихого океана, во время которого холодная вода из морских глубин поднимается, из-за чего холодает. Это означает, что год будет не такой сухой и жаркий, как предыдущий.