Мешают движению транспорта: по всей Украине уберут некоторые блокпосты

Фото: facebook.com/moden.ua

По всей территории Украины будут оптимизировать количество блокпостов и упорядочивать их работу.

Об этом в своем Facebook сообщил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский.

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"Многие получили нарекания от волонтеров и активистов, должностных лиц исполнительной власти и местного самоуправления на то, что на дорогах много блокпостов, и это препятствует движению транспорта. Как для эвакуации мирных жителей в центр и на запад страны, так и для доставки гуманитарных грузов в столицу, на восток и юг - в места, где продолжаются активные боевые действия", - отметил министр.

Национальная полиция Украины, Вооруженные силы Украины и территориальная оборона проводят оптимизацию количества блокпостов на автодорогах. Помогают им профильные министерства.

Документы и автотранспорт будут проверять на въездах в города, на выезде проверка будет только выборочной.

"В ближайшее время будет создан перечень актуальных блокпостов. А все, которые в этот список не войдут, будут убраны. Таким образом будет улучшено передвижение транспортных потоков внутри страны. Это сэкономит время, горючее, а главное - силы и нервы людей. Как гражданских, так и военных", - добавил Монастырский.

Если возникнут проблемы с проездом через блокпосты, граждане могут сообщить об этом в полицию.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.