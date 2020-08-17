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понедельник, 17 августа 2020 13:45

Мэр Умани пригрозил хасидам

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Мэр Умани пригрозил хасидам
Мэр Умани против хасидов в городе во время эпидемии коронавируса. Фото: Александр Цебрий в Facebook

В Умани Черкасской области готовы на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов из-за ситуации с коронавирусом.

Город может выставить блокпосты на въездах, заявил городской голова Александр Цебрий в Facebook.

Мэр утверждает, что его пригласили на заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС, которая 11 августа позволила присутствие в Умани от 5 до 10 тысяч паломников-хасидов. На сегодняшнем заседании комиссия подтвердила решение и заявила, что оно не подлежит корректировке.

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"Поэтому я готов на радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блокпостами въезды на территорию города Умань. Это решение может принять ТЭБ и ЧС города Умани. Я хочу услышать ваше отношение к этому", - обратился Цебрий к жителям города.

По его словам, сегодня в Киеве он попытается добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским, чтобы рассказать о ситуации.

В Израиле выступили против ежегодного паломничества хасидов в Умань. 4 августа директор департамента по международным отношениям Министерства здравоохранения Израиля Ашер Шальмон призвал Украину запретить въезд паломников в Умань из-за коронавируса.

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