Израиль не хочет пускать хасидов в Умань

Израиль выступил против паломничества. Фото: pexels.com

В Израиле выступили против ежегодного паломничества хасидов в Умань.

4 августа директор департамента по международным отношениям Министерства здравоохранения Израиля Ашер Шальмон призвал Украину запретить въезд паломников в Умань через коронавирус, сообщает Deutsche Welle.

"Наша профессиональная позиция заключается в том, что мероприятие не следует разрешать в собрании 30 000 человек. Единственный способ остановить это - украинские органы власти должны принять надлежащие меры", - сказал он.

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В прошлом месяце мэр Умани Александр Цебрий заявил, что провести паломничество в традиционном формате сейчас невозможно.

Межведомственная комиссия города Умани при МИД принял решение не открывать границ для паломников-хасидов на время празднования Рош га-Шана. Мэр города Александр Цебрий на своей странице в Facebook назвал это общей победой.