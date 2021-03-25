Меньше есть и дольше спать - астролог раскрыла секреты хорошего самочувствия

Сил и вдохновения придадут пробежка и утренний секс. Фото: pixabay.com

25 марта берегите руки от длительного контакта со средствами бытовой химии. Берегитесь аллергических реакций. Используйте резиновые перчатки. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Ослабевают мышцы тела, - говорит астролог. - Рекордного результата во время тренировок не будет. Не отказывайте себе в полноценном белковом питании. Избегайте стрессов. Игнорировать боли в области сердца не стоит. Больным с сердечной недостаточностью желательно существенно снизить физическую нагрузку. Хорошее время для проведения профилактических оздоровительных процедур. Начните курс массажа. Пересмотрите режим дня. Лучше меньше есть и дольше спать. Сил и вдохновения придадут пробежка и утренний секс. Улучшит самочувствие контрастный душ".

Овен

Начинайте утро с дыхательной гимнастики. Так вы сможете избежать развития застойных явлений в легких.

Телец

Берегите слизистую глаза от загрязнения. Возможно появление конъюнктивита. В случае появления воспаления на глазах обратитесь к врачу.

Близнецы

Защищайте лицо от воздействия солнечных лучей. В этот день солнце становится губительным для вас.

Рак

Гормональная система будет находиться в состоянии неустойчивого равновесия. Не провоцируйте сбоев в ее работе. Подождите с приемом противозачаточных препаратов.

Лев

Есть риск заболевания ангиной. Не переохлаждайте горла. Плановые операции желательно отменить. Они будут проходить с большой потерей крови.

Дева

Повышается слезоточивость. Защищайте глаза от яркого света. Они будут уставать от резкого перепада освещения.

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Весы

Вечером займитесь упражнениями на развитие гибкости тела. Не существует возрастных ограничений. Здоровый позвоночник - залог здоровья всего организма.

Скорпион

Без симптомов простуды может подняться температура тела. Это может быть реакция организма на переутомление. Организуйте себе полноценный отдых.

Стрелец

Проведите профилактику пародонтоза. Обогатите питание витамином С. Пользуйтесь профилактическими зубными пастами.

Козерог

Хорошо проветривайте рабочее помещение. Резкие запахи и недостаток кислорода приведут к ухудшению самочувствия.

Водолей

Поддерживайте тонус тела за счет физических упражнений. Откажитесь от употребления тонизирующих напитков. Не провоцируйте нападений гипертонического криза.

Рыбы

Тяжесть в голове будет мешать сосредоточиться. Не засиживайтесь на работе. Больше двигайтесь пешком. Стимулируйте нормальное кровообращение.

Астролог удивила прогнозом на 25 марта.