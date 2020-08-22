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суббота, 22 августа 2020 17:08

Меньше чем за год мы построим 5 тыс. км дорог - Зеленский

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Меньше чем за год мы построим 5 тыс. км дорог - Зеленский
Для реформы инфраструктуры, в частности дорог, в Украине нужно 20-30 лет - Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что они меньше чем за год построят 5 тыс. Км дорог.

Об этом он сказал во время интервью в эфире телеканала "Украина 24".

"Это именно та реформа, которую все могут увидеть. Это не какая-то экономическая реформа, результат которой мы с вами увидим, там, за 5 лет. Или за 10 лет ... Что бы там ни говорили, 5 тыс. Км меньше чем за год - мы построим. в следующем году, если будет, дай бог, все нормально - мы построим в полтора раза еще больше дорог ", - рассказал Зеленский.

Он сообщил, что "им посчитали", и для реформы инфраструктуры, в частности дорог, в Украине нужно 20-30 лет.

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"У нас сколько времени нет. Я уверен, что в течение моей каденции люди увидят, что все главные маршруты мы построим ... Мы понимаем - дороги. Затем будет другой вопрос - окей, где мосты. После мостов будет третий вопрос - мосты привели, дороги с мостами они привели куда - привели в замки, музеи, в историческое наследие. Все это части этой программы - "Большая стройка". Мосты - будет начата программа уже в следующем году, мы начнем строить много мостов. Прямо много ... Десятки тысяч мостов мы собираемся построить в Украине ", - отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что минимальную заработную плату опасно увеличивать в короткие сроки, однако по его мнению государственный бюджет выдержит такое увеличение.

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