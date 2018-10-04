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четверг, 04 октября 2018 19:15

Мелания Трамп выгуляла обувь за 50 долларов

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Первая леди США Мелания Трамп удивила сеть дешевизной своей обуви. Ее лоферы от Zara со змеиным принтом стоят 50 долларов (около 1,5 тысячи грн).

Их женщина выгуляла во время визита в африканскую страну Гана в рамках своего первого самостоятельного тура. Она встретилась с вождем народа фанти Осабаримбой Квези Аттой II и посетила замок Кейп-Кост XVII века, пишет Daily Mail.


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В августе Мелания сажала деревья в саду Белого дома в необычном для такой работы образе. Она была одета очень торжественно - в юбку с цветочным принтом от Valentino, розовый топ и туфли ему в тон от Christian Louboutin. Ее упрекнули, что первая леди еще никогда не была такой "оторванной от реальности".

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Дата
04
октября

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