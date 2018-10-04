Мелания Трамп выгуляла обувь за 50 долларов

Первая леди США Мелания Трамп удивила сеть дешевизной своей обуви. Ее лоферы от Zara со змеиным принтом стоят 50 долларов (около 1,5 тысячи грн).

Их женщина выгуляла во время визита в африканскую страну Гана в рамках своего первого самостоятельного тура. Она встретилась с вождем народа фанти Осабаримбой Квези Аттой II и посетила замок Кейп-Кост XVII века, пишет Daily Mail.





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В августе Мелания сажала деревья в саду Белого дома в необычном для такой работы образе. Она была одета очень торжественно - в юбку с цветочным принтом от Valentino, розовый топ и туфли ему в тон от Christian Louboutin. Ее упрекнули, что первая леди еще никогда не была такой "оторванной от реальности".