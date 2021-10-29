Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото

В Киевском зоопарке продолжается Тыквенная неделя. Показательные кормления животных традиционно проводять к Хэллоуину.
Дают зверям тыквы – один из символов праздника. Кормят жителей зоопарка по расписанию. Каждый день угощают разных животных.
Тыквой уже угостили черепаху, игуану, тигров, слона. 27 октября кормили бизонов, зубров, фазанов, медведей, диких свиней и Яков.
Пока животные едят, посетители могут полюбоваться ими. Увидеть, как угощают животных, можно с 11:00 до 13:00. Закончится тыквенная неделя 31 октября, в воскресенье.
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Gazeta.ua побывала в зоопарке и предлагает посмотреть живописные фотографии из тыквенной недели.
Пятница, 29 октября:
11.00 – еноты
11.30 – зубры, бизоны
11:45 – фазаны
12:00 – дикие свиньи
12.30 – медведи
13:00 – слон
Суббота, 30 октября:
11:00 – еноты
11:30 - горилла
12:00 – черепаха угольная (павильон "Остров зверей")
12:45 – игуана (павильон "Остров зверей")
13.00 – тигры
13.30 – слон
Воскресенье, 31 октября:
11:00 – горилла
11.30 – тигры
12:00 – медведи
12:30 – шпороносные черепахи (павильон "Пустыня")
12:45 – дегу (павильон "Пустыня")
13:00 – гусь Магелланова
13.30 – слон
В Харькове открыли зоопарк без тесных клеток для животных. Первыми его посетили многодетные семьи и дети с инвалидностью. Туристов начали пускать с сентября, а местные могут прийти только при предварительной регистрации. Все его сектора будут открываться постепенно.
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