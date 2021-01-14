Медведчук не сможет расширить свое влияние в Украине - эксперт

Александр Мартыненко: наблюдаем тенденцию к разделению общества на слои, в своеобразные "френдленту". Фото: gazeta.ua

Украина начинает напоминать facebook. Она становится многослойной. Нет уже целостного сообщества, все живут и общаются в своем кругу.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит руководитель информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

"Например, это касается кума Путина Виктора Медведчука. Да, он имеет определенную аудиторию, которую обрабатывает его медиа-холдинг, но претендовать на большее ему сложно. Может действовать и влиять только в пределах своей аудитории", - объясняет эксперт.

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По его словам, мы наблюдаем тенденцию к разделению общества на слои, в своеобразные "френдленту".

"Это частично уменьшает общественное напряжение - человек может создать для себя комфортную информационную среду. Но никакого отношения к развитию всей страны это не имеет", - добавляет Александр Мартыненко.

Полное интервью с Александром Мартыненко читайте в журнале "Країна" от 14 января.

Владимир Путин регулярно контактирует с представителями различных украинских партий, в частности, с народным депутатом от "Оппозиционного платформы - За жизнь" и своим кумом Виктором Медведчуком, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.