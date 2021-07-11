"Медведчук - не лох" - уходящая неделя в острых цитатах

Автор: Marine Traffic У пятипалубнои яхты Royal Romance, которой владела семья нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, сменился собственник. Это произошло как раз в тот период, когда наимущество и активы Медведчука Украина начала вводить санкции

Прагматичная до цинизма личность, очень грамотный, хорошо подготовленный, быстро реагирующий. Медведчук ведь не лох. Он допускал, что его могут слушать. Понимает, что он с Россией в контакте, а война - с Россией. Не могу себе представить, что Медведчук, который хорошо знает всю государственную машину, так свободно себе, спокойно говорит. Что-то здесь не то, что-то здесь мы не всё знаем

комментирует расследование проекта "Бигус.Инфо", где были обнародованы и проанализированы записи телефонных разговоров Виктора Медведчука, бывший министр обороны и секретарь СНБО, первый председатель Службы безопасности Украины Евгений Марчук.

9 июля Печерский районный суд избрал очередную меру пресечения Виктору Медведчуку, председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Ему продлили круглосуточный домашний арест на два месяца, до 9 сентября. Его подозревают в государственной измене.

Мы на связи с представителями правительства Украины. Я один раз встречалась онлайн с господином Кулебой, позавчера мы пересекались с господином Зеленским в Литве. Официальных встреч у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины

говорит лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Владимир Зеленский 6 и 7 июля посетил Литву. Принимал участие в четвертой международной конференции по вопросам реформ в Украине.

Подробнее о визите читайте в наших материалах: 1, 2, 3, 4.

Макгрегор говорил, что собирается меня убить в октагоне. Это за пределами любых норм. Карма - это зеркало. Иногда так случается

говорит боец смешанных единоборств Дастин Порье после боя с Конором Макгрегором. Противостояние завершилось неожиданно: Макгрегор сломал левую ногу в первом раунде.

За окном жарко, на межбанковском валютном рынке холодно, деловая активность близка к "замерзанию". Похоже, что доллар начинает впадать в летнюю спячку

говорит экономист Александр Охрименко.

Нацбанк обновил курс валют перед выходными. Эксперты единодушны: ожидается неделя спокойствия. Гривна будет плавно укрепляться. Но заметной ревальвации не будет, не более 27,3 грн/доллар.

"Дельта"-штамм диагностируется довольно дорогостоящими методами. Одно исследование стоит около 12 тысяч гривен. Оно выполняется в течение недели. То есть оно не только дорогостоящее, а и долговременное

говорит главный санитар врач Игорь Кузин о двух подтвержденных случая в Украине.

Врачи предполагают, что вспышка индийского штамма коронавируса Delta настанет в июле или когда люди будут возвращаться после летних отпусков.

Это называют политическое подхалимство. Возможно, ему нравится экономическая политика Китая. Хотя Арахамия много работал в США, известен симпатией к этой стране. Подозревать его в антиамериканизме нет никаких оснований

говорит политолог Владимир Фесенко.

И продолжает: "Это отсутствие опыта. Он уже два года в парламенте, но еще не стал настоящим политиком. Какой чувствует контекст - где, когда и что можно сказать. Арахамия что думает, то и говорит".

Gazeta.ua собрала ряд комментариев пользователей Facebook о заявлении председателя фракции политсилы президента.

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