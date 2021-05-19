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среда, 19 мая 2021 12:42

Медсестра уколола димедрол. У ребенка остановилось дыхание - мать умоляет помочь больному сыну

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Автор: Фото предоставлено Татьяной Мироненко
  5-летний Владислав Мироненко с Черкасс имеет детский церебральный паралич, двойную гемиплегию. На курс реабилитации в трускавецкой клинике Козявкина нужно 23 тыс. грн.
5-летний Владислав Мироненко с Черкасс имеет детский церебральный паралич, двойную гемиплегию. На курс реабилитации в трускавецкой клинике Козявкина нужно 23 тыс. грн.

5-летний Владислав Мироненко с Черкасс имеет детский церебральный паралич, двойную гемиплегию. Ребенку нужна реабилитация в трускавецкой клинике Козявкина, минимум раз в 2 месяца. Стоимость 10-дневного курса составляет 23 тыс. грн.

"Сын родился с весом 2,3 кг, за несколько дней потерял незначительный вес. Нас оставили в больнице. Вместо глюкозы, медсестра уколола димедрол. У Влада остановилось дыхание. Он оказался в реанимации. Меня заверили, что ребенок абсолютно здоров, и в дальнейшем все будет хорошо. После 7 месяцев я заметила, что ребенок развивается с задержкой. Обследование в Киеве показало, что у него была гипоксия. Надо наблюдаться у невролога и регулярно проходить курсы массажа. Отметили, что "ребенок перспективный". Мы немедленно прошли первый курс в Киеве в институте. Наступило улучшение. В дальнейшем лечились в Черкассах. Врач назначил препараты для стимуляции работы мозга. Но превысил дозу. Это у ребенка вызвало судороги. Столичная врач сказала, что одновременно назначать 3 препарата категорически нельзя. С тех пор мы ездим, куда только можно, на реабилитацию. Врачи утверждают, что останавливаться нельзя и вскоре будет результат. Владу лучше подходит клиника Козявкина в Трускавце. Нужно не менее раза в 2 месяца. Хотя бы 5 курсов в максимально быстрые сроки. Стоимость 10-дневного составляет 23 тысяч гривен. Я 11 лет работаю фельдшером на скорой помощи. На свою зарплату не "пошикуешь". Прошу неравнодушных людей помочь собрать нам нужную сумму. Для нас важна каждая гривна", - рассказала Gazeta.ua мать Татьяна Мироненко.

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Реквизиты для помощи:

карточка Приватбанка: 5168 7451 0641 4631 (Мироненко Татьяна Андреевна).

Автор: Любовь Стрилецкая
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