Медовый спас 2020: что святят и чего нельзя делать 14 августа

На Маковея готовят разнообразные блюда из мака и медового теста. Фото: pixabay.com

Медовый Спас или Маковея - первый из трех летних праздников в честь Спасителя. Следующими празднуют Яблочный и Ореховый.

В церкви в этот день святят мак и мед нового урожая. Мед не следует забирать домой. После освящения его надо отдать нуждающимся или оставить в церкви, как милостыню. Также обязательно приносят воду - в честь ритуала ее освящения Медовый Спас называется Спасом на воде. Также святят разнообразные цветы, особенно бархатцы и васильки, и обереги из трав, которые называют "маковейчиками". Их делают из головок мака, бархатцев, гвоздик и васильков, полыни и других целебных трав.

На Маковея готовят разнообразные блюда с маком: вареники, пироги, маковники, обрядовые лепешки - шулики, а также пряники с медового теста - медовики. Однако не следует забывать, что в Медовый Спас начинается Успенский пост. Поэтому все блюда готовят постными. Пост продолжается 2 недели и заканчивается 28 августа - на праздник Успения Богородицы.

В этот праздник нельзя шуметь, весело гулять и громко разговаривать, желать людям зла. Также избегают тяжелой работы. В этот день была давняя традиция чистить и приводить в порядок колодцы. Традиционно 14 августа в последний раз купаются в открытых водоемах. Считают, что на Спаса искупаться - смыть с себя грехи и болезни.

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Народные приметы на Маковея:

Какой будет погода в Медовый Спас - такой она будет и 28 августа.

Прошел Спас - прошло и лето.

После Медового Спаса пчелы перестают носить мед.

Если дождь на Маковея - лесных пожаров будет мало.

14 августа в Киеве ожидается сухая комфортная погода с температурой воздуха +21...23°С. На значительной части территории Украины дожди маловероятны, только в Сумской, Полтавской и Харьковской областях пройдут отдельные грозовые дожди.