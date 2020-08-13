На Маковея погода в Украине будет комфортной

14 августа в Киеве ожидается сухая погода. Фото: pixabay.com

14 августа в Киеве ожидается сухая комфортная погода с температурой воздуха +21...23°С.

На значительной части территории Украины дожди маловероятны, только в Сумской, Полтавской и Харьковской областях пройдут отдельные грозовые дожди. Ветер будет преимущественно северный, в западных областях - юго-восточный, небольшой или умеренный, написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Самая высокая температура воздуха ожидается на юге и западе, +24...28°С, на остальной территории +20...25°С. Местами в северной части +18...20°С.

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В середине августа возможны небольшие кратковременные дожди. Однако они не повлияют на высокую температуру, которая и дальше продолжит расти. Лишь в 3-й декаде температура начнет понемногу опускаться. Ночи станут холоднее. Но лето в августе не закончится.